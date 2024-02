Wellnesshotel am Gardasee: Diese sind am besten bewertet

Sauna, Spa und Sonne: Am Gardasee gibt es zahlreiche Wellness-Hotels. Wir stellen die Top 5 mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis vor.

Die Sauna ist zu kalt, das römische Dampfbad wird seit Monaten renoviert und in den Ecken des Poolbereichs bildet sich Schimmel: Wer am Gardasee voreilig ein Wellness-Hotel bucht, läuft im schlimmsten Fall Gefahr in eine Touristen-Falle zu tappen. Damit Ihnen das nicht passiert, stellen wir Ihnen in diesem Text fünf Spa-Hotels am Gardasee vor, die Top-Bewertungen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis haben.

Übrigens: Den Gardasee kann man von Deutschland aus mit Auto, Bahn und Flugzeug erreichen. Rund um den See gibt es nicht nur traumhaften Sandstränden, sondern auch malerische Wanderwege. Außerdem kann man sich am Gardasee zahlreiche Sehenswürdigkeiten anschauen.

Wo es am Gardasee am Schönsten ist: Diese fünf Spa-Hotels haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 2024

Im Spa-Bereich liegen, in die Sonne blinzeln, den Blick über den Gardasee streifen lassen — und dabei den Geldbeutel schonen. Klingt gut? Die Touristik-Website TripAdvisor hat eine Liste mit Top Spa-Hotels am Gardasee veröffentlicht, die das beste Preis-Leistung-Verhältnis haben. Wir stellen die ersten fünf Plätze im Kurz-Porträt vor.

Übrigens: Wer nicht aufs Geld zu achten braucht, kann auch ein Aufenthalt in einem der teuersten Hotels am Gardasee buchen.

Platz 1: Parc Hotel Flora

Den ersten Platz auf der Spa-Hotel-Liste von TripAdvisor belegt das Parc Hotel Flora. Das Vier-Sterne-Haus liegt am Nordufer des Gardasees. Genauer gesagt: In der Gemeinde Riva del Garda, die auch als „Perle des Gardasees“ bezeichnet wird.

Das Hotel verfügt über eine botanische Parkanlage mit einem Außenpool und einem direkten Zugang zum See. Im Wellnesszentrum findet man unter anderem:

eine finnische Sauna

einen Kneip-Pfad

ein türkisches Bad

ein Jacuzzi

und ein Kaltwasserbecken.

Außerdem kann man zahlreiche Wellness-Behandlungen und Massagen buchen. Eine 20-minütige Fußmassage etwa kostet 33 Euro. Ein besonders Highlight: Es gibt Suites, die über einen privaten Whirlpool mit Blick auf den See verfügen.

Ein Doppelzimmer für zwei Personen gibt es aktuell ab 130 Euro pro Nacht. Je nach Saison und Buchungszeitraum können die Preise schwanken.

Platz 2: Hotel Lago di Garda

Platz zwei auf der TripAdvisor-Liste geht an das Hotel Lago di Garda. Das Hotel hat vier Sterne und liegt im Norden des Gardasees in der Gemeinde Torbole.

Der Wellness-Bereich ist modern gestaltet und verfügt über Aroma-Saunen und -Duschen.

Von den Terrassen des Hotels kann man auf den Hafen von Torbole und den Gardasee blicken. Außerdem gibt es ein Restaurant im Haus, das gehobene regionale Küche serviert. Ein Doppelzimmer für zwei Personen kann man momentan für 118 Euro pro Nacht buchen.

Übrigens: Mit Kindern kann man am Gardasee auch familienfreundliche Ausflüge machen. Doch dabei sollte man einige Verbote rund um den See beachten. Sonst drohen empfindliche Bußgelder.

Platz 3: Du Lac et Du Parc Grand Resort

Das Du Lac et Du Parc Grand Resort belegt auf der TripAdvisor-Liste den dritten Platz. Das Vier-Sterne-Plus-Haus liegt wie das Parc Hotel Flora in der Gemeinde Riva del Garda am Nordufer des Gardasees.

Das Hotel verfügt unter anderem über:

einen großen Außenpool

einen Seezugang

einen Tennis-Platz

und einen großzügigen Spa-Bereich.

Vor allem Familien mit Kindern sollten sich das Hotel merken. Das Haus bietet laut TUI eine Kinderbetreuung ohne Gebühr an. Außerdem gibt es einen Kinderclub, Kinderspielplätze und Kindermenüs in den Restaurants.

Ein Doppelzimmer für zwei Personen kostet momentan 172 Euro pro Nacht.

Platz 4: Quellenhof Luxury Resort Lazise

Auf Platz vier der TripAdvisor-Liste landet das Quellenhof Luxury Resort. Das gehobene und kinderfreundliche Fünf-Sterne-Haus liegt in Lazise im Süden des Gardasees.

Der Wellness-Bereich ist 2000 Quadratmeter groß und bietet unter anderem:

ein Schwimmbecken für Sportschwimmer

ein Kleinkinderbecken mit Wasserrutsche

eine finnische Sauna

ein Dampfbad

und einen Naturbadesee

Ein besonderes Highlight: Das Hotel bietet Wein- und Genusstouren am Gardasee an.

Ein Doppelzimmer für zwei Personen bekommt man momentan für 670 Euro pro Nacht.

Platz 5: Grand Hotel Terme

Auf Platz fünf der TripAdvisor-Liste steht das Grand Hotel Terme. Das Fünf-Sterne-Hotel liegt in der Gemeinde Sirmione am Südufer des Gardasees.

Zum Haus gehören mehrere Restaurants. Das Restaurant L’Orangerie bietet etwa gehobene Gourmet-Küche an.

Im Wellness-Bereich findet man neben der Therme auch Saunen und Jacuzzi. Außerdem gibt es einen Außenpool, von dem aus man auf den See schauen kann.

Ein Doppelzimmer für zwei Personen kostet momentan 337 Euro pro Nacht.