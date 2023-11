Knigge-Regeln: Was es in gehobenen Restaurants zu beachten gilt

Ein feines Dinner in einem edlen Restaurant steht an? Erfahren Sie hier, welche 10 Knigge-Regeln Sie kennen sollten und was zu Tisch geboten ist oder unterlassen werden sollte.

In ein feines Restaurant zum Essen eingeladen? Die meisten freuen sich auf einen solchen Abend – schließlich erlebt man diesen nicht alle Tage. Doch schon bei der Vorbereitung geht es los: Was ziehe ich an? Was ist dafür angemessen? Und auch vor Ort können Fragen auftreten. Wer betritt den Gastraum zuerst? Darf man sich selbstständig an einem freien Tisch setzen? Und wie weise ich die Kellnerin oder den Kellner auf etwas hin?

Für die meisten dieser Fragen gibt es die sogenannten Knigge-Regeln – auch für die gehobene Gastronomie. Diese können auf all' die Fragen eine Antwort geben. Die meisten Unklarheiten sind nämlich bekannt – viele stellen sich genau diese Fragen vor einem solchen Essen. Lesen Sie hier, welche Knigge-Regeln für einen Besuch in einem gehobenen Restaurant gelten.

Welche 10 Knigge-Regeln sollten in gehobenen Restaurants eingehalten werden?

Kleidung beim Essen: Schick und bequem

Beim Betreten geht der Herr voran, beim Verlassen die Dame

Warten, bis man platziert wird

Speisekarte für das Aufgeben der Bestellung schließen

Amuse-Gueule ist Standard – nicht nachfragen

Brotteller: Brot wird gebrochen, nicht abgebissen

Sobald das Besteck aufgenommen wird, legt man es nicht zurück

Höflich mit dem Personal umgehen

Wein wird nicht zurückgegeben

Kinder und Hunde nicht herumspringen lassen

Angemessene Kleidung zählt zu den wichtigsten Knigge-Regeln für gehobene Restaurants

Wie es auf dem Blog des BCM, einem Trainingsinstitut für Butler und Manager, heißt, ist angemessene Kleidung eine der ungeschriebenen Regeln in gehobenen Restaurants. Während selbst in Hotel-Restaurants im Urlaub das Erscheinen in Shorts und Flip-Flops unterlassen werden sollte, ist in der gehobenen Gastronomie sehr viel mehr auf angemessene Kleidung zu achten. Es gelte dennoch: Die Kleidung sollte nicht nur schick, sondern auch bequem sein – nicht zwingend ist ein Abendkleid erforderlich. Eine Bluse tut es ebenso.

Knigge-Regeln in der gehobenen Gastronomie: Wer geht voran?

Das Restaurant wird betreten – geht die Dame oder der Herr vor? Grundsätzlich gibt es bei dieser Frage der Webseite von Gastlichkeit & Co, einer Weiterbildungs- und Beratungsgesellschaft für Hotellerie und Gastronomie, zufolge keine Vorgabe, die das Geschlecht betrifft. Es sollte vielmehr die Person als Erstes das Restaurant betreten, die die Lokalität kennt und daher auch weiß, wohin sie gehen muss, um nach einem Tisch zu fragen. Dennoch kann der Mann ihr in jedem Fall die Tür aufhalten. Wird man zum Tisch geleitet, so lässt der Herr der Dame den Vortritt. Soll der Tisch selbstständig aufgesucht werden, geht der Mann voraus. Verlässt man das Restaurant wieder, so folgt der Herr der Dame.

Essen gehen in gehobenen Restaurants: Es gilt die Regel, platziert zu werden

Aus dem amerikanischen Raum kennt man die Regel "Wait to be seated". Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie und ihre Auflagen ist auch hierzulande das "Platziert werden" geläufig. Man sollte folglich abwarten, bis man vom Service-Personal an einen Tisch geführt wird. Sich selbst einen Tisch auszusuchen und sich einfach hinzusetzen, ist umso unüblicher je höher die Restaurantklasse ist. Meist wird man durch ein Schild auch darauf hingewiesen, ob man im entsprechenden Restaurant platziert wird oder nicht. Sollte man sich unsicher sein, wird empfohlen, zunächst abzuwarten und sich durch das Personal über die Platzwahl aufklären zu lassen.

Knigge-Regeln: Bestellung aufgeben in gehobener Gastronomie

Es gilt die unausgesprochene Regel, dass über die Speisekarte kommuniziert werden kann, ob man bereit zu bestellen, ist – oder nicht. Liegt diese geöffnet vor einem, geht die Kellnerin oder der Kellner davon aus, dass man sich noch nicht entschieden hat, welches Gericht man wählen möchte. Schließt man die Karte und legt sie vor sich ab, ist dies das Zeichen für die Kellnerin oder den Kellner, an den Tisch zu kommen, um die Bestellung entgegenzunehmen. Bevor man sich folglich darüber empört, nicht bedient zu werden, kann der Grund hierfür im eigenen Verhalten und dem Umgang mit der Speisekarte liegen.

Da einigen Gästen diese Regel nicht bewusst ist oder sie nicht beachten, kommen die Servicekräfte mitunter trotz geöffneter Karte auf die Gäste zu und fragen nach den gewünschten Gerichten. Damit wollen die Kellnerinnen und Kellner die Gäste keineswegs unter Druck setzen, sich schneller entscheiden zu müssen. Es ist lediglich als ein freundliches Erkundigen zu verstehen. Sollte man noch nicht gewählt haben, ist dies dem Personal mitzuteilen und es kann bestellt werden, sobald man so weit ist.

Amuse-Gueule in gehobenen Restaurants: Knigge-Regeln, die man kennen sollte

Amuse-Gueule? Es klingt französisch, aber was bedeutet es? In der gehobenen Gastronomie ist es üblich, dass es noch vor der eigentlichen Vorspeise einen "Vorabgruß" des Hauses gibt. Es handelt sich dabei um einen kleinen "Gaumenkitzler", wie Gastlichkeit & Co beschreibt, der unabhängig von der Bestellung serviert wird. Benötigt man zum Verzehr Besteck, so wird dieses extra gereicht. Ansonsten kann es als Fingerfood verspeist werden.

Möchten Sie nicht als Neuling in einem solchen Restaurant auffallen, sollten Sie folglich nicht mit "Aber ich habe doch gar nichts bestellt" antworten, wenn das Amuse-Gueule gebracht wird. Gleichwohl sollten man dafür nicht das auf dem Tisch liegende Besteck verwenden.

Der Brotteller im gehobenen Restaurant: Welche Knigge-Regeln gibt es?

Wie Gentleman-Blog.de schreibt, findet man im Regelfall einen Brotteller im vorbereiteten Gedeck. Dieser befindet sich stets links vom Besteck. Für den Umgang mit dem Brot zu Tisch ist es wesentlich, dass man sich von der Brotscheibe ein mundgerechtes Stück abbricht und mithilfe des Messers etwas Butter darauf streicht. Ein No-Go wäre es, von einer vollbeschmierten Stulle abzubeißen. Ein weiterer Fehler vieler "unerfahrener" Gäste wäre es, Brotreste auf ihrem Teller zurückzulassen, wie Jörg Schmidt, ein langjähriger Butler auf der Webseite von Edumondi schreibt.

Besteck-Regeln: Was es Knigge zufolge in gehobener Gastronomie zu beachten gilt

Es gibt zahllose Besteck-Regeln: Die einen betreffen die Reihenfolge und geben grob vor, dass die Besteckteile von außen nach innen zu benutzen sind. Andere besagen, wie das Besteck zu legen ist, um den Kellnerinnen und Kellnern zu signalisieren, dass der Teller abgeräumt werden dürfe (Stellung "Zwanzig nach vier") oder man noch eine Pause macht (Stellung "Zwanzig nach acht").

Besonders wichtig ist jedoch die Folgende: Bereits aufgenommenes Besteck ist in keinem Fall wieder zurück auf den Tisch und die Tischdecke zu legen. Bis es abgeräumt wird, befindet es sich entweder in den eigenen Händen oder aber auf dem Teller.

Regeln für den Umgang mit dem Personal im gehobenen Restaurant

Mit den Kellnerinnen und Kellnern sollte stets höflich und respektvoll umgegangen werden. Sollte es etwas zu beanstanden geben, wäre es unangemessen, die laut durch das gesamte Restaurant zu rufen – wie beispielsweise, ob man ein sauberes Glas erhalten könne. Stattdessen sollte die Servicekraft per Handzeichen zu sich gerufen werden. Dann kann der Wunsch oder eine Reklamation geäußert werden, wobei man bedenken sollte, dass nicht die Kellnerin oder Kellner das Essen zubereitet hat, sondern die Küche.

Wein-Knigge: Regeln in gehobener Gastronomie

Auch wenn es Grund zur Beschwerde bei einem Wein geben sollte, wird dieser unter keinen Umständen zurückgegeben – obwohl er womöglich nicht schmeckt, korkt oder "umgekippt" ist. Wie zuvor beschrieben, sollte das Personal darauf in diskreter Form hingewiesen werden. Anschließend wird sich schnellstmöglich um eine passende Flasche gekümmert werden.

Sollte die Temperatur nicht stimmig sein, so wird man im Regelfall keine neue Flasche erhalten – die Temperatur des Weins wird lediglich angepasst, wie es bei Gastlichkeit & Co heißt.

Gehobene Gastronomie: Knigge-Regeln für Kinder und Hunde

In gehobeneren Restaurants werden Unruhe und Störungen während des Essens ungern gesehen. Sollte der eigene Hund unter den Tischen anderer Gäste herumschnüffeln oder die eigenen Kinder im Gastraum auf und ab rennen und/oder laut schreien, kommt dies nicht gut bei anderen Gästen an. Als Hundebesitzerin oder Hundebesitzer sollte man seinen geliebten Vierbeiner somit höchstens dann mitbringen, wenn dieser während des Essens ruhig unter dem eigenen Tisch bleibt. Was für das Mitbringen von Kindern in edle Restaurants gilt, lesen Sie hier.

Fühlt man sich selbst gestört, sollte dies dem Service-Personal und nicht den Eltern oder den Hundebesitzerinnen und -besitzern selbst mitgeteilt werden.

Es ist auch möglich, dass Kinder oder Hunde von einem edlen Restaurant gar nicht geduldet werden.

Sie wollen wissen, wie man sich beim Essen allgemein korrekt verhält? Lesen Sie hierzu gerne unseren Artikel zu den wichtigsten Benimmregeln beim Essen.