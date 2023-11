Wohin mit der Handtasche beim Essen im Restaurant?

Gerade im Restaurant angekommen und zum Tisch geleitet worden - aber wohin nun mit der Handtasche? Erfahren Sie hier, wo Sie Ihre Tasche am besten hinstellen sollten.

Viele werden das Problem kennen: Für ein schickes Essen in einem Restaurant am Abend ist man etwas länger mit der Vorbereitung beschäftigt. Neben dem passenden Outfit muss auch eine entsprechende Handtasche ausgewählt werden. Gelangt man dann vor Ort zum reservierten Tisch, stellt sich die nächste Frage: Wohin sollte man die Tasche idealerweise stellen, sodass diese einen selbst nicht stört, sie aber andererseits auch nicht geklaut werden kann? Erfahren Sie hier, was die Knigge-Regeln über die Handtasche im Restaurant sagen.

Welche Tasche sollte ins Restaurant mitgenommen werden?

Vera Reich, eine von der Industrie- und Handelskammer zertifizierte Knigge-Trainerin, fasst es in ihrem Blog Knigge-Reich.de kurz zusammen: Welche Handtasche sich für das Essengehen eignet, hängt vom Essen selbst beziehungsweise der Tageszeit ab:

Zum Mittagessen empfehlen sich kleine Handtaschen . Von "großen Shopper[n]" wird abgeraten. Diese könnten nur dann mitgenommen werden, wenn man tatsächlich gerade vom Einkaufstrip zum Essen kommt.

. Von "großen Shopper[n]" wird abgeraten. Diese könnten nur dann mitgenommen werden, wenn man tatsächlich gerade vom Einkaufstrip zum Essen kommt. Auch abends sollten kleine Taschen mitgenommen werden. Handelt es sich um ein Dinner in einem edlen Restaurant – insbesondere wenn es ein Abend zu zweit ist – sollte die Handtasche noch kleiner ausfallen. Es ist an eine Clutch zu denken.

Je kleiner die Tasche, desto einfacher lässt sich auch einen passenden und sicheren Platz für sie finden.

Wohin mit der Handtasche am Tisch?

Die Beratungsseite Stil.de schlägt vor, die Tasche hinter sich auf die Stuhllehne zu hängen. Allerdings ist dies nur dann möglich, wenn man mit dem Rücken zur Wand sitzt und die Handtasche damit sicher ist.

Laut Verena Reich sollte die Tasche bestenfalls auf dem Stuhl hinter sich abgelegt werden – zwischen Rücken und Stuhllehne. Ansonsten kann die Handtasche rechts neben sich zwischen den eigenen Körper und der Armlehne platziert werden. So hat man die Tasche stets im Blick und sie ist sicher.

Ist der Stuhl zu klein oder ist es aus anderen Gründen nicht möglich, die Tasche dort abzustellen, so kann diese Reich zufolge auch auf den Schoß gelegt werden. Darüber ist dann die Serviette auszubreiten. Trägt man an dem Abend jedoch ein feines Abendkleid aus glattem Stoff, besteht die Chance, dass die Tasche hinunterfallen kann.

Wie bereits erkennbar, kann dies nur mit einer wirklich kleinen Tasche oder einer Clutch bewerkstelligt werden. Eine größere Tasche würde nicht mit auf den Stuhl passen: Es würde nicht nur seltsam wirken, sondern auch die Dame beim Essen einschränken.

Tasche im Restaurant ablegen – auf dem Tisch?

Eine weitere denkbare Möglichkeit laut Reich wäre es, die Tasche auf den Tisch rechts neben das eigene Gedeck zu legen. Allerdings ist das nur dann möglich, wenn zu dem Teller und Besteck der Nebensitzerin oder des Nebensitzers genügend Abstand ist.

Wie Stil.de demgegenüber schreibt, hätten Taschen nichts auf dem Tisch zu suchen. Dieser sei für Besteck, Geschirr und die Speisen reserviert – nicht für die privaten Utensilien. Daher sollte man auch die Schlüssel oder das Handy nicht neben sein Gedeck abzulegen. Stattdessen wird dort auch der Stuhl neben einem als Ablagefläche empfohlen – vorausgesetzt dieser ist frei.

Sollte man die Handtasche gar nicht mit ins Restaurant nehmen?

So mag man nun denken, dass für einen Restaurantbesuch bestenfalls überhaupt keine Tasche mitgebracht werden sollte. Viele sehen als Alternative, die eigene Handtasche samt Inhalt und Wertsachen im Auto zu lassen. Davon ist Stil.de zufolge jedoch abzuraten, da diese im Fahrzeug nicht immer sicher sind. Das Auto sei "kein Tresor", heißt es.

Sinnvoll wäre es, ohnehin alle, nicht dringend benötigten Utensilien zuhause zu lassen.

Mehr Restaurant-Knigge gewünscht? Erfahren Sie hier, welche Tischmanieren es zu beachten gilt, in welcher Reihenfolge Besteck zu verwenden ist und wie viel Trinkgeld in einem Restaurant gegeben werden sollte.