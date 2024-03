GDL und Deutsche Bahn: So sieht die Einigung im Tarifstreit aus

Nach zahlreichen Bahn-Streiks ist nun endlich Schluss. GDL und Deutsche Bahn haben sich im Tarifstreit geeinigt. So sieht die Einigung aus.

Insgesamt sechs Mal hat die Lokführergewerkschaft GDl in den vergangenen Monaten für Stillstand bei der Deutschen Bahn gesorgt. Weitere Bahn-Streiks - wie etwa über Ostern 2024 - konnten nun allerdings abgewendet werden. Wie die Gewerkschaft in einer kurzen Mitteilung am 25. März 2024 erklärte, wurde eine Einigung sowie ein Tarifabschluss mit der Deutschen Bahn erzielt. Das hat der Deutschen Presseagentur (dpa) zufolge auch ein Sprecher der Bahn am Montagabend bestätigt.

Auch wenn der GDL zufolge beim Abschluss noch Details zu klären seien - das sagte RBB-Korrespondentin Anke Hahn in der Tagesschau -, müssen Reisende und Fahrgäste der Bahn nun jedenfalls nicht mehr mit Streiks rechnen.

Wie die Einigung genau aussieht, soll heute, am 26. März 2024, im Rahmen von zwei separaten Pressekonferenzen mitgeteilt werden. Einige Infos gibt es aber schon jetzt.

GDL und Deutsche Bahn: Das ist zur Einigung nach dem Tarifstreit bekannt

Nach monatelangen Tarifverhandlungen war zuletzt die Reduzierung der Arbeitszeit ein Hauptstreitpunkt zwischen GDL und Deutscher Bahn. Die Gewerkschaft hatte eine Reduzierung für Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden pro Woche bei gleichem Gehalt gefordert. In diesem Punkt ist der Konzern der GDL weit entgegengekommen. Die 35-Stunden-Woche soll laut dpa demnach bis 2029 umgesetzt werden, manche Reduzierungsschritte erfolgen aber nicht automatisch, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte Politico darüber berichtet.

Was hat die GDL im Tarifstreit mit der Bahn gefordert?

In den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn hatte die Lokführergewerkschaft GDL die folgenden Forderungen gestellt: