Fehler beim Schweißen - Scheune in Nordhessen abgebrannt

Bei einem Scheunenbrand im nordhessischen Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis ist ein hoher Sachschaden entstanden - ausgelöst worden ist der Brand womöglich durch fahrlässige Brandstiftung. Wie die Polizei mitteilte, sollen zwei 19-Jährige unsachgemäß mit einem Schweißgerät umgegangen sein, woraufhin das Feuer ausbrach.

Nach Zeugenanrufen habe die Scheune am Samstag beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand gestanden. Das Feuer hätte demnach auf benachbarte Wohnhäuser übertreten können. «Vor Ort schlugen die Flammen bereits bis zu 20 Meter in die Höhe», teilte die Polizei mit.

Das Übergreifen konnte verhindert werden, die Scheune hingegen brannte bis auf die Grundmauern nieder. Den Sachschaden schätzten die Behörden auf etwa 50.000 bis 70.000 Euro. Menschen wurden demnach nicht verletzt.