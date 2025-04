Ausgebremst: Der Ford EcoSport beim Tüv

Ein richtiger Knaller war der EcoSport nie: Die Verkaufszahlen blieben eher niedrig, der Hersteller sah Nachholbedarf und verordnete dem im heiß umkämpften Segment der Mini-SUV angesiedelten Modell ein frühes Facelift. Auch sein Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) eignet sich nicht gerade zur Image-Politur: «Die prüfungsrelevante Fitness kommt dem EcoSport mit den Jahren abhanden», urteilt der «Auto Bild Tüv-Report 2025».

Modellhistorie: Bevor der EcoSport seine Europa-Karriere startete, gab es ihn bereits auf Märkten in Nord- und Südamerika zu kaufen. In Deutschland kam das Mini-SUV, dann als Neuauflage, 2014 in den Handel. Weil das Modell schlecht anlief, reagierte Ford 2015 mit einem frühen Facelift.

Fortan konnte das Modell auch ohne das umstrittene Ersatzrad an der Hecktür bestellt werden; das Fahrwerk wurde neu abgestimmt, der Innenraum aufgewertet. 2017 folgte die zweite Modellpflege mit modernerem Autogesicht, aber geschrumpftem Kofferraum.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: