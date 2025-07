Dünnblechig und gut genutzt: der gebrauchte Peugeot 308

Wer einen Golf auf Französisch möchte, kann den 308 von Peugeot in Betracht ziehen. Zu den Eigenheiten der dritten Generation zählt: Sie spult in ihrem Leben in der Regel mehr Kilometer ab, als das im Kompaktsegment üblich ist.

«Doch dafür scheint der Franzose gar nicht ausgelegt», schreibt der «Auto Bild Tüv-Report 2025». So kommen bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) ein paar Kritikpunkte zusammen.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: