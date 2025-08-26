Steinmeier gratuliert Marianne Sägebrecht zum 80.

Menschlichkeit und Toleranz bescheinigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Schauspielerin Marianne Sägebrecht anlässlich ihres 80. Geburtstags (27. August). «Meine Glückwünsche gelten einer unvergesslichen Schauspielerin, die sich mit der Wahrhaftigkeit und menschlichen Wärme der von ihr gestalteten Rollen in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschrieben hat», schrieb Steinmeier.

Mit Figuren wie der resolut-verletzlichen Marianne in «Zuckerbaby» und der beseelt-zupackenden Jasmin Münchgstettner in «Out of Rosenheim» habe sie das Publikum ebenso bezaubert wie als Schauspielerin an der Seite von Michael Douglas, John Malkovich oder Michel Piccoli - und sie verzaubere die Menschen bis heute.

Ein Herz für Kabarett und Kleinkunst

Zudem habe Sägebrecht ein großes Herz für Kabarett und Kleinkunstbühnen, was sich auch daran zeige, dass selbst ein Künstlerlokal und ein kabarettistisches Revuetheater betrieben habe.

«"Alle Komplementärfarben dürfen zusammen sein, und jedes Wesen, so verschieden es auch sein mag, existiert neben den anderen in respektvollem Umgang", haben Sie an einer Stelle einmal gesagt. Und so wundert es nicht, dass Toleranz, Menschlichkeit, Liebe, Treue, Demut und Zuversicht Ihr Lebtag für Sie die Richtschnur waren», so Steinmeier.

Soziales Engagement

Die Schauspielerin habe das Glück gehabt, dass ihr ihre Mutter mit verständnisvoller Wärme ein festes Fundament fürs Leben schenkte, und Mentoren sie in wichtigen Phasen begleiteten, schrieb der Bundespräsident weiter. Das Glück, das ihr widerfahren sei, habe sie vielfach zurückgeschenkt: etwa als Sterbebegleiterin und Patin des Christophorus-Hospizes in München.

Marianne Sägebrecht wurde in Starnberg in Oberbayern geboren. Sie spielte in Filmen wie «Out of Rosenheim», «Der Rosenkrieg», «Martha und ich», «Asterix und Obelix gegen Caesar» sowie «Ein ganzes Leben». Auch in zahlreichen Fernsehproduktionen wirkte sie mit. Die Schauspielerin hat eine Tochter und lebt in der Nähe des Starnberger Sees.