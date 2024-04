Geburtstag von Prinz Louis: Neues Foto von Prinzessin Kate nach Krebsdiagnose

Am sechsten Geburtstag von Prinz Louis veröffentlicht die Königsfamilie ein Foto von ihm. Das Bild stammt von seiner krebskranken Mutter Kate.

Fotos der britischen Königsfamilie sind immer ein Hingucker. Nicht erst seit der Blamage um den Schnappschuss von Prinzessin Kate und ihren Kindern, der für derart viel Wirbel sorgte, dass sich die Frau von Prinz William bemüßigt sah, einzugestehen, dass das Bild vor der Veröffentlichung bearbeitet worden war.

Am Dienstag, dem 23. April 2024, veröffentlichten der Prinz und die Prinzessin von Wales wieder ein Foto. Auf ihrem Instagram-Account lächelt dem Betrachter mit Prinz Louis das jüngste Mitglied der Familie entgegen. Zu seinem sechsten Geburtstag.

Die Nummer vier der britischen Thronfolge liegt bäuchlings auf einer Decke auf dem Rasen, trägt ein kariertes Hemd und lächelt in die Kamera. "Alles Gute zum sechsten Geburtstag, Prinz Louis!", steht dabei, inklusive eines Geburtstagstorte-Emoji. Und: "Vielen Dank an alle für die lieben Wünsche heute."

Geburtstag von Prinz Louis: Königsfamilie veröffentlicht Foto von Prinzessin Kate

Wer das Foto gemacht hat, wird auch verraten: Prinzessin Kate. Die 42-Jährige durchlebt eine besonders schwere und herausfordernde Zeit. Und damit auch ihre Familie, die von Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (8) komplettiert wird.

Denn Kate erhielt eine Krebsdiagnose, die sie vor gut einem Monat in einer aufsehenerregenden Videobotschaft ebenfalls auf dem Instagram-Account öffentlich machte. Offensichtlich handelte es sich um eine Reaktion auf die zunehmenden Spekulationen über ihren Gesundheitszustand infolge ihres Rückzugs aus der Öffentlichkeit und auch des bereits erwähnten Familienfotos, das Experten wie Royal-Fans beunruhigte.

Foto zum sechsten Geburtstag von Prinz Louis: Königsfamilie verbreitet wieder positive Stimmung

Obendrein sollen Kate und auch William befürchten, schon bald noch mehr im Rampenlicht stehen zu müssen, wie die Journalistin Tina Brown in einem Essay in der New York Times schrieb. Denn auch König Charles III. kämpft gegen den Krebs.

Folglich scheint eine zeitnahe Zepterübergabe an seinen ältesten Sohn gar nicht so abwegig zu sein. Auch wenn der 75-Jährige rekordverdächtig lange warten musste, ehe er auf dem Thron Platz nehmen durfte. Einige wichtige Aufgaben übernimmt William bereits jetzt, weil auch Königin Camilla eine Pause brauchte.

Für Brown ist Kate, die aufgrund der Genesungswünsche mit einer Tradition brach, auch wegen ihrer Popularität in der Bevölkerung eine Schlüsselfigur im Palast. Sie findet sogar: "Die Zukunft der Monarchie hängt an einem seidenen Faden, und dieser Faden ist sie."

Umso wichtiger dürfte es für die Royals sein, nach den vielen Rückschlägen wieder positive Stimmung zu verbreiten. Ein Foto von Prinz Louis ist da ein guter Anfang.