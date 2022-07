Gedenkgottesdienst in Euskirchen für die Flutopfer: Übertragung im TV und Stream

Der WDR sendet aus Euskirchen den Gedenkgottesdienst für die Opfer der Flutkatastrophe 2021. Hier bekommen Sie alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream.

Am 14. Juli 2022 jährt sich der Tag der verheerenden Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zum ersten Mal. Aus diesem Anlass wird an mehreren Orten in NRW der Opfer gedacht. Als zentrale Gedenkfeier richtet die Landesregierung des Bundeslandes in Euskirchen in Zusammenwirken mit der evangelischen und katholischen Kirche einen ökumenischen Gottesdienst aus. Ort des Gedenkens ist die Kirche Herz Jesu in Euskirchen, der WDR wird auf verschieden Wegen live davon berichten. Wir versorgen Sie hier mit allen wichtigen Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Wann findet die Übertragung vom Gedenkgottesdienst in Euskirchen für die Flutopfer statt?

Der Gottesdienst beginnt am Donnerstag, 14. Juli 2022, um 17.30 Uhr in der Kirche Herz Jesu.

Gedenkgottesdienst in Euskirchen für die Flutopfer: Wie können Sie die Übertragung im TV und Stream verfolgen?

Im seinem linearen Fernsehprogramm überträgt der WDR den Gedenkgottesdienst nur in Ausschnitten. Die Magazin-Sendung "WDR aktuell" schaltet live in die Kirche und wird deshalb eine Viertelstunde früher als üblich beginnen, nämlich bereits um 17.45 Uhr. Um 18.15 Uhr berichtet die Dokumentation "Lokalzeit extra: Die Flut und die Kinder" über die Folgen der Flut für das Leben der Kinder - von der Flutnacht bis kurz vor dem aktuellen Jahrestag. Die Doku stammt von Monika Steinhaus und Jörg Stolpe. In den anschließend ausgestrahlten Sendungen "Aktuelle Stunde" und "Lokalzeiten" wird der Jahrestag der Katastrophe in den Mittelpunkt gerückt. Auch das Abendprogramm des WDR wird nach der ARD-Tagesschau bis rund 23 Uhr die Flut und ihre Folgen thematisieren.

Falls Sie die Gedenkfeier in voller Länge live verfolgen möchten, bietet der Sender Ihnen diese Möglichkeit als Stream - auf wdr.de und in der WDR aktuell App. Der WDR berichtet im Übrigen am 14. Juli in allen aktuellen Ausspielwegen - App/Online, in Social Media, im Hörfunk und im Fernsehen - ausführlich über die Folgen der Flut.

Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Gedenkfeier das Wort ergreifen. Beide kommen am Rand des Gottesdienstes zu einem Gedankenaustausch mit Angehörigen der Opfer zusammen. Auch Mitglieder der NRW-Landesregierung, Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen, des Landtags, der Hilfsorganisationen sowie der Kommunen der vom Hochwasser betroffenen Gebiete werden zu der Gedenkfeier erwartet.

Bei der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 kamen allein in Nordrhein-Westfalen 47 Menschen ums Leben - das war der Stand vom 28. Juli 2021. Insgesamt sind in Deutschland mehr als 180 Todesopfer zu beklagen. Die Flut verursachte außerdem Sachschäden in Milliardenhöhe. Die politische Aufarbeitung der Vorfälle ist noch nicht annähernd abgeschlossen. Viele Experten sind der Meinung, dass es bei der Warnung der gefährdeten Menschen unnötige oder sogar fahrlässige Verzögerungen gegeben habe. Unabhängig davon wird an einer grundsätzlichen Verbesserung der Warnsysteme und des Hochwasserschutzes gearbeitet.