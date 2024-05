Geek Girl: Infos zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung

Geek Girl läuft ab Ende Mai 2024 auf Netflix. Wir haben alle Infos zur Serie rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

Die Serie "Geek Girl" basiert auf Holly Smales preisgekrönter Romanreihe, die die Abenteuer der neurodivergenten Teenagerin Harriet Manners erzählt. Als Harriet von einer Model-Agentur entdeckt wird, nimmt ihr Leben eine Wendung um hundertachtzig Grad. Die Geschichte der jungen Frau aus den Büchern wird nun von Netflix in Bewegtbilder umgesetzt und neu erzählt.

Die Buchreihe besteht aus insgesamt sechs Hauptbänden und behandelt Themen wie Freundschaft, die Herausforderungen des Erwachsenwerdens, Liebe, den Umgang mit Mobbing und Ausgrenzung sowie die Suche nach der eigenen Identität.

Interessieren Sie sich dafür, wann die Serie startet? Wo Sie sie sehen können? Worum es in der Verfilmung genau geht? Wie viele Folgen es gibt? Wer im Cast mitspielt? Alle Fragen beantworten wir hier, außerdem präsentieren wir Ihnen den Trailer zur Serie.

"Geek Girl": Wann ist der Start?

Die Coming-of-Age-Serie startet am 30. Mai 2024, einem Donnerstag. Die erste Staffel der neuen Serie wurde in drei Ländern produziert: Kanada, den USA und Großbritannien. Ab dem Startdatum werden die Folgen online gestreamt.

Wo läuft "Geek Girl" im Stream?

"Geek Girl" wird exklusiv von Netflix produziert und ist somit als Original-Serie nur auf Netflix verfügbar. Um die Folgen der ersten Staffel zu sehen, benötigen Zuschauer ein Abonnement des Streaming-Anbieters. Hier sind die aktuellen Tarife der verschiedenen Abos im Überblick: Das Basis-Abo mit Werbung kostet 4,99 Euro pro Monat. Das Basis-Abo ohne Werbung kostet 9,99 Euro pro Monat, während das Standard-Abo 13,99 Euro und das Premium-Abo 19,99 Euro pro Monat kostet. Weitere Details zu den Abo-Modellen finden Sie auf der Website von Netflix.

"Geek Girl": Folgen auf Netflix sehen

Mit dem Start der ersten Staffel von Netflix' "Geek Girl" wurden alle zehn Episoden direkt veröffentlicht. Die Folgen sind in Kapitel unterteilt und tragen zunächst die Titel "Kapitel 1" bis "Kapitel 10". Sollten sich die Folgentitel noch ändern, ergänzen wir diese hier.

Hier ist ein Überblick über die zehn Folgen von Staffel 1:

Folge 1: "Kapitel 1", am 30. Mai 2024

Folge 2: "Kapitel 2", am 30. Mai 2024

Folge 3:"Kapitel 3", am 30. Mai 2024

Folge 4: "Kapitel 4", am 30. Mai 2024

Folge 5: "Kapitel 5", am 30. Mai 2024

Folge 6: "Kapitel 6", am 30. Mai 2024

Folge 7: "Kapitel 7", am 30. Mai 2024

Folge 8: "Kapitel 8", am 30. Mai 2024

Folge 9: "Kapitel 9", am 30. Mai 2024

Folge 10: "Kapitel 10", am 30. Mai 2024

Besetzung von "Geek Girl": Emily Carey spielt die Hauptrolle - wer spielt noch mit?

Schauspielerin Emily Carey spielt die Hauptrolle und verkörpert somit Harriet Manners, um die sich die Geschichte dreht. Carey dürfte den meisten Serienfans aus dem "Game of Thrones"-Spin-off "House of Dragon" bekannt sein. Zudem war sie auch in "Wonder Woman" zu sehen. Weitere Hauptrollen werden von Tim Downie und Sandra Yi Sencidinver verkörpert.

Hier ist eine Übersicht zu den wichtigsten Rollen und Darstellern:

Rolle Darsteller Harriet Manners Emily Carey Richard Manners Tim Downie Yuji Lee Sandra Yi Sencidinver unbekannt Sarah Parish unbekannt Jemima Rooper Betty Hebe Beardsall Liv Madeleine Price Miss Lord Alana Boden Maia Hersha Verity Millie Alexandra Chaves Heloise Catherine De Seve Hairstylist Kosta Haitas Poppy Hepple-Cartwright Daisy Jelley Nick Park Liam Woodrum

Verfilmung von "Geek Girl": Was ist die Handlung der Geschichte?

Harriet Manners ist eine 16-jährige, nerdige und neurodivergente (dazu zählen verschiedene Entwicklungsstörungen wie zum Beispiel Autismus) Teenagerin, die sich oft überfordert fühlt. Obwohl sie sich unmögliche Fakten merken kann und intelligent ist, wünscht sie sich eigentlich nur, normal zu sein und dazuzugehören. Ihre Natur und ihre Mitschüler machen es ihr jedoch nicht leicht.

Während eines Besuchs der London Fashion Week wird ihre Welt plötzlich auf den Kopf gestellt. Harriet wird von einer Modeagentur entdeckt und erhält das Angebot, für eine Werbekampagne zu modeln. Plötzlich findet sie sich in einer Welt voller angespannter Agenten und Designer wieder, in der sie ihren Platz finden und gleichzeitig ihre "Geek"-Identität bewahren muss.

"Geek Girl": Gibt es einen Trailer?

Ein Trailer für einen ersten Einblick in die Serie wurde bereits mehrere Wochen vor dem Serienstart veröffentlicht. Den gibt es hier zu sehen: