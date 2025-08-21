Schüler verprügeln 16-Jährigen auf dem Nachhauseweg

Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene sollen in Offenbach ihren 16-jährigen Mitschüler auf dem Nachhauseweg abgepasst, auf ihn eingeschlagen, ihn mit Pfefferspray besprüht und seinen Rucksack geklaut haben. Der 16-Jährige wurde durch die Schläge und das Pfefferspray leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Er sei im Krankenhaus behandelt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge besuchen alle Beteiligten dieselbe Schule, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Zwei Verdächtige konnte die Polizei bereits ermitteln, bei einem der beiden 18-Jährigen fanden die Beamten einen Gegenstand, mit dem Pfefferspray geschossen werden kann. Die jungen Erwachsenen erwarte nun ein Verfahren wegen Verdachts des schweren Raubes und Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, heißt es.

Die weiteren mutmaßlichen Täter seien weiterhin unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Ermittlungen dauern an.