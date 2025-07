Zwei Festbesucher bei Streit mit Messer verletzt - Festnahme

Mit einem Messer hat ein 33-Jähriger auf dem Schützen- und Volksfest in Fulda der Polizei zufolge zwei Männer verletzt. Der mutmaßliche Täter sei am späten Samstagabend mit den 34- und 37-jährigen Besuchern zunächst verbal in Streit geraten. Er habe daraufhin ein Messer aus seiner nahe gelegenen Wohnung geholt, kehrte zurück und verletzte die beiden Männer. Die beiden Verletzten konnten nach ärztlicher Behandlung das Krankenhaus verlassen. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Für die übrigen Besucher bestand der Polizei zufolge keine Gefahr.

