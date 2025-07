Versuchter Millionenbetrug: Mann in Frankfurt festgenommen

Ein unter anderem wegen versuchten Betrugs in Millionenhöhe gesuchter Mann ist am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Der 31-Jährige soll in zwei Fällen Vertragsunterlagen über die Lieferung von FFP2-Masken an die Bundesrepublik Deutschland gefälscht haben, teilte die Bundespolizei mit. Darin forderte er einmal mehr als 32 Millionen und einmal 2,3 Millionen Euro.

Einen Großteil dieser behaupteten Forderungen soll er später an einen Dritten in dem Wissen abgetreten haben, dass dieser sie in gutem Glauben gegenüber der Bundesrepublik geltend machen würde, hieß es. Die zuständigen Behörden wiesen diese jedoch als unbegründet zurück, sodass es nicht zu einer Zahlung kam.

Die Bundespolizei machte den 31-Jährigen nach eigenen Angaben am Montag am Flughafen aus und führte ihn dem Amtsgericht Frankfurt vor. Der Mann wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bonn wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung gesucht.