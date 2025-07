Unbekannte entfernen 140 Kanaldeckel in Gießen

Unbekannte haben in Gießen in den vergangenen Wochen rund 140 Sinkkästen-Deckel entfernt. Auch die Schlammeimer sind herausgenommen worden, teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Sie warnt vor gefährlichen Konsequenzen für Verkehrsteilnehmer. Dort heißt es: «Fußgänger und Radfahrer können sich erheblich oder tödlich verletzen und Fahrzeuge können beschädigt werden.»

Wasserbetriebe haben Vorfälle angezeigt

In den meisten Fällen seien die Kanaldeckel neben den Löchern abgestellt worden, berichtet eine Sprecherin der Stadt. Wer hinter den Vorfällen steckt, ist demnach unbekannt. «Mit Vermutungen halten wir uns zurück. Verdächtige gibt es auch nicht. Die Polizei ist aber eingeschaltet», sagt sie.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Aufmerksamkeit und Vorsicht. Wer einen offenen Sinkkasten entdeckt, soll auf die Gefahr aufmerksam machen und den Standort umgehend der Polizei, der Feuerwehr oder den Mittelhessischen Wasserbetrieben melden.

Weitere Fälle in Buseck, Wieseck und Reiskirchen

Die Polizei meldete am vergangenen Donnerstag weitere Vorfälle in Buseck und Reiskirchen. Demnach hoben Unbekannte 28 Straßenablaufgitter samt Schlammeimer in Buseck aus und zwei in Reiskirchen.