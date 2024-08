Notfall in Firmengebäude - Schwefelsäure tritt aus

Etwa 250 Liter Schwefelsäure sind in einem Gebäude einer Firma in Singen (Kreis Konstanz) ausgetreten. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstagabend nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte waren knapp sechs Stunden vor Ort und haben demnach unter anderem die Säure mit Chemikalienbindern aufgenommen.

Ursache für den Säureaustritt war vermutlich ein technischer Defekt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das müsse jedoch noch ermittelt werden. Schwefelsäure kann unter anderem schwere Verätzungen der Haut verursachen oder beim Einatmen auch tödlich sein.