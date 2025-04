Hühnerhaltung in mobilen Ställen dürfte weiter zunehmen

Die Hühnerhaltung in mobilen Ställen wird nach Einschätzung des Hessischen Bauernverbandes weiter zunehmen. Diese Haltungsform sei diejenige mit dem höchsten Wachstumspotenzial, erklärte eine Verbandssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Generell seien Eier aus Freilandhaltung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zunehmend gefragt. «Daher steigen Hühnerhalter auch auf die Freilandhaltung um, wenn sie die Möglichkeiten haben und die gesetzlichen Vorgaben erfüllen können», so die Sprecherin. Als besondere Herausforderung nannte sie die Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor dem Vogelgrippe-Erreger.

Eierpreise zu Ostern gestiegen

Vor Ostern seien die Preise für Eier auch in Deutschland gestiegen, jedoch bei weitem nicht in dem Maße wie in anderen europäischen Ländern oder in den USA. Im Durchschnitt lägen sie zwischen etwa 30,20 Cent für XL-Eier und 19,90 Cent S-Eier. «Der durchschnittliche Erzeugerpreis in Hessen zur Abgabe an Handel und Großverbraucher lag im März bei 20,16 Cent», so die Sprecherin. Zwischen den einzelnen Haltungsformen gebe es deutliche Unterschiede.

Beim Absatz machten Eier aus Bodenhaltung gut die Hälfte (55 Prozent) der Haushaltskäufe aus, gefolgt von Eiern aus Freilandhaltung (29 Prozent) und ökologisch erzeugten Eiern (15 Prozent).

Icon Vergrößern Vor Ostern sind die Preise für Eier auch in Deutschland gestiegen - aber nicht so sehr wie in den USA. Foto: Christian Lademann/dpa Icon Schließen Schließen Vor Ostern sind die Preise für Eier auch in Deutschland gestiegen - aber nicht so sehr wie in den USA. Foto: Christian Lademann/dpa