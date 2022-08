10 Jahre "Gefragt – Gejagt" am 13.8.22: Alle Infos zu den Promi-Kandidaten und der Übertragung

"Gefragt – Gejagt" - Jubiläumsausgabe heute am 13.8.22: Alle Infos zu den Promis als Kandidaten, zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung finden Sie bei uns.

Wer hat an der Uhr gedreht? Tatsächlich schon zehn Jahre "Gefragt – Gejagt"? Es ist in der Tat so: Die populäre ARD-Quizshow begeht in Das Erste das erste zweistellige Jubiläum. Zur Feier des Tages hat der Sender eine Promi-Ausgabe in die Primetime eines Samstags gehievt. Bleiben Sie bei uns - hier erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen möchten.

"Gefragt – Gejagt" am 13.8.22: Promis als Kandidaten

Die 190-minütige Jubiläums-Show wurde von der ARD für heute, Samstag, den 13. August 2022, angekündigt. Sendebeginn ist 20.15 Uhr.

16 Gäste sind für die Jubiläums-Show nötig und auch annonciert, aber der Sender hat rätselhafterweise bisher erst diese 14 Namen enthüllt:

Schauspielerin Natalia Wörner

Schauspielerin Esther Schweins

Schauspielerin Eva Habermann

Schauspieler Heiner Lauterbach

Entertainerin Gayle Tufts

Schauspielerin Barbara Wussow

Comedian Atze Schröder

Sänger Luca Hänni

Leichtathlet Mathias Mester

Comedian Ingolf Lück

Schauspielerin Stefanie Stappenbeck

Rennrodlerin Natalie Geisenberger

Kabarettistin Gisa Flake

Und dies sind die Jäger, jeweils mit dem ihnen von der ARD verliehenen Prädikat:

"Besserwisser" Sebastian Klussmann

"Quizdoktor" Dr. Thomas Kinne

"Bibliothekar" Klaus Otto Nargorsnik

"Quizvulkan" Manuel Hobiger

"Generalistin" Adriane Rickel

"Quizgott" Sebastian Jacoby

Moderator der Show ist, wie nicht anders zu erwarten, der bewährte Alexander Bommes.

Alexander Bommes Foto: ARD/Uwe Ernst

Worum geht es bei "Gefragt – Gejagt"?

Vier Teams, die aus jeweils vier mutigen Kandidatinnen und Kandidaten bestehen, treten am 13. August unter dem Motto "Die Jagd beginnt" gegen die mächtige Quiz-Elite der Nation an.

Bei "Gefragt – Gejagt" (der englische Originaltitel lautet "The Chase") handelt es sich um eine Quizshow, bei der ein vierköpfiges Team gegen ein Superhirn antreten muss - das ist der "Jäger". Die Jäger der ARD zählen, das darf ohne Übertreibung gesagt werden, der nationalen Crème de la Crème in Sachen Quiz an - sie gehören allesamt zu den Spitzenspielern des Deutschen-Quiz-Vereins.

In der Schnellrate-Runde 1 erspielen die Kandidaten sich einzeln eine Spielsumme, die sie dann in der nächsten Runde im 1:1-Duell gegen den "Jäger" verteidigen müssen. Nur wenn ihnen das gelingt, dürfen sie ins Finale einziehen.

Der Weg dorthin ist allerdings mit mancherlei Klippen gespickt. In Runde 2 ("Wer wagt, gewinnt") beispielsweise ist unter anderem kluges Zocken gefragt. Auch hier spielt der oder die Einzelne noch auf eigene Rechnung. Im Finale treten die verbliebenen Team-Mitglieder dann gemeinsam gegen den Jäger an. Ein genaues Aufdröseln der Regeln würde hier etwas zu weit führen. Falls das Spiel Sie also nicht ohnehin im Vorabendprogramm der ARD längst angefixt hat, schauen Sie sich doch einfach mal die abendfüllende Version an - langweilig wird es bestimmt nicht.

Übertragung von "Gefragt – Gejagt" am 13.8.22 im TV und Stream

Wie alle Ausgaben von "Gefragt – Gejagt" können Sie auch die Jubiläumsausgabe ganz konventionell im linearen TV-Programm "Das Erste" der ARD verfolgen. Sie bevorzugen ein anderes Endgerät? Kein Problem - in der Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders läuft die Show zeitgleich.

"Gefragt – Gejagt" - gibt es eine Wiederholung der Show vom 13.8.22 in der Mediathek?

Selbstverständlich. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung noch ein volles Jahr lang in der ARD-Mediathek verfügbar.