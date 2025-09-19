Auto überschlägt sich - Drei Verletzte bei Unfall auf A5

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 verletzt worden. Ein Auto mit drei Insassen sei aus bislang ungeklärter Ursache zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg von der Fahrbahn abgekommen und gegen Lastwagen geprallt, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei überschlug sich der Wagen mehrfach. Eine Person sei bei dem Unfall am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Alle Verletzte kamen ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer wurde demnach nicht verletzt. Die A5 war in Fahrtrichtung Norden bis in die Nacht hinein gesperrt.
Gegen Laster geprallt
