Feuer in Kirche gelegt - Anwohner löscht mit Gießkanne

Ein noch unbekannter Täter hat in einer Kirche in Küssaberg (Kreis Waldshut) mehrere kleine Brände gelegt. Zeugen entdeckten das Feuer. Ein Anwohner kam mit einer Gießkanne und konnte die Brandstellen löschen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Welche Gegenstände in der Kirche in Flammen aufgingen, wollte der Sprecher nicht sagen. Auch mit welchem Tatmittel der Brand gelegt wurde, blieb unbekannt. Eine Schadenssumme war ebenfalls noch unklar. Die Kirche sei zum Tatzeitpunkt am frühen Donnerstagabend geöffnet gewesen.

Einen ähnlichen Fall hatte es Sonntag in einer Kirche in Mannheim gegeben. Dort zündete ein Brandstifter Prospekte und Infobroschüren mit einer Trauerkerze an. Dadurch fingen ein Teppichboden und ein Holztisch Feuer. Der Brand wurde vom Hausmeister gelöscht.