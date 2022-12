"Geh aufs Ganze" im Dezember 2022: Alle Informationen zur Zonk-Sendung

Der Zonk ist zurück! Im Dezember 2022 läuft "Geh aufs Ganze" im TV. Alle Infos rund um Sendetermine, Moderatoren, Übertragung und Wiederholung gibt es hier.

1992, also vor 30 Jahren, lief "Geh aufs Ganze!" zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Adaptiert von der amerikanischen Fernsehserie "Let´s make a deal" zeigte Sat.1 die Gameshow mit der rot-schwarzen Stoffratte, dem "Zonk".

2022 setzt Sat.1 die Show erneut neu auf und greift dabei auf die altbewährten Regeln und sogar den ursprünglichen Moderator zurück.

Alles was Sie zur Sendung "Geh aufs Ganze!" wissen müssen, wie Moderatoren, Sendetermine, Übertragung im TV und Live-Stream sowie Wiederholungen, gibt es hier.

"Geh aufs Ganze!": Sendetermine - Wann läuft die Show im Fernsehen?

Die Sendetermine von "Geh aufs Ganze" 2022 stehen fest: Es wird in der Weihnachtszeit drei neue Ausgaben der Show geben. Der Starttermin ist am Donnerstag, dem 8. Dezember 2022. Die erste neue Folge von "Geh aufs Ganze!" wird zur Primetime um 20.15 Uhr zu sehen sein. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 8. Dezember 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Donnerstag, 8. Dezember 2022, 20.15 Uhr, Folge 2: Donnerstag, 15. Dezember 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Donnerstag, 15. Dezember 2022, 20.15 Uhr, Folge 3: Donnerstag, 22. Dezember 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Übertragung von "Geh aufs Ganze!" im Free-TV und Live-Stream

Hinter welchem Türchen versteckt sich die Gameshow "Geh aufs Ganze"? Das kommt darauf an, an welchem Platz in der Senderliste Sat.1 bei Ihnen steht. Denn dort wird die Show übertragen. Auch im Live-Stream kann "Geh aufs Ganze" angesehen werden - entweder bei Joyn oder bei Sat.1 selbst. Allerdings müssen Sie sich in beiden Fällen registrieren, um die Live-Übertragung an Ihrem internetfähigen Endgerät verfolgen zu können.

Wer sind die Moderatoren bei "Geh aufs Ganze!"

Zwei Moderatoren führen durch den Abend und die Gameshow "Geh aufs Ganze": Jörg Draeger, der bereits 1992 als Moderator fungierte, und Daniel Boschmann.

Draeger ist insbesondere durch seine Rolle als Moderator von "Geh aufs Ganze" bekannt, die er schon in der ersten Runde 1992 leitete.

Daniel Boschmann moderierte bereits verschiedene Formate für Sat.1, unter anderem das Frühstücksfernsehen.

Wiederholungen von "Geh aufs Ganze!"

Bisher gibt es keine geplanten Wiederholungen der neuen Folgen von "Geh aufs Ganze" im herkömmlichen Fernsehen gezeigt. Aber man kann davon ausgehen, dass die einzelnen Episoden von "Geh aufs Ganze" am Ende in der Mediathek von Sat.1 landen werden. Wie bereits erwähnt müssen Sie sich dafür jedoch ein Konto erstellen und anmelden.

Wie funktioniert die Show "Geh aufs Ganze"?

Die zufällig aus dem Publikum ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten werden vor die Wahl gestellt: Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Wird es ein Geld- oder Sachpreis oder gibt es einen Trostpreis? Neben den Toren werden auch Umschläge, Kisten und allerlei weitere Dinge präsentiert, die entweder das große Los oder eben eine Niete enthalten könnten: den Zonk.

Doch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen gleich mehrfach unter Druck: Jörg Draeger gibt sein Bestes, um die Entscheidungen zu beeinflussen. Mal bietet er Geld, um die Wahl in eine bestimmte Richtung zu lenken, mal verlässt er sich auf seine Überzeugungskünste und seinen Charme. Ob er allerdings den Kandidatinnen und Kandidaten bei "Geh aufs Ganze" helfen will oder ihnen den Zonk vermitteln möchte, wissen sie erst, wenn es schon zu spät ist.

(AZ)