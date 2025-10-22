Polizist soll Tipps für Drogenschmuggel gegeben haben

Weil er Dienstgeheimnisse an Drogenschmuggler verraten haben soll, steht ein Polizist ab heute vor dem Landgericht Darmstadt. Der Kriminalbeamte hatte im Offenbacher Polizeipräsidium gearbeitet. Laut Anklage soll der 44-Jährige zwischen Juli 2018 und Juni 2022 einen Cannabis-Dealer mehrfach über spezielle und allgemeine polizeiliche Maßnahmen informiert haben.

Laut Landeskriminalamt planten der gesondert verfolgte Dealer und zwei weitere Personen aus dem Raum Offenbach anhand dieser Hinweise Cannabis-Lieferungen «im unteren einstelligen Tonnenbereich» von Spanien nach Deutschland. Der Angeklagte kam mit seiner Festnahme im November 2024 in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind bis Ende November vorerst acht Verhandlungstage angesetzt.