Genesenenstatus: Wie lange gelte ich als genesen? RKI ändert Gültigkeit erneut

Drei oder sechs Monate: Wie lange gelte ich als genesen? Zuletzt gab es Verwirrung um die RKI-Entscheidung. Jetzt wurde die Empfehlung erneut ergänzt.

Zuletzt sorgte das Robert Koch-Institut für viel Wirbel, weil der Genesenenstatus kurzfristig von sechs auf drei Monate verkürzt wurde. Jetzt gibt es erneut eine Änderung zum Genesenenstatus nach einer Corona-Infektion: Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt, hat es seine umstrittene Emfpehlung noch einmal überarbeitet. Was jetzt gilt, erfahren Sie hier.

Entscheidung im Januar: Genesenenstatus nur noch drei Monate gültig

In Deutschland war der Genesenenstatus Mitte Januar auf Basis neuer RKI-Vorgaben auf eine Zeitspanne von höchstens 90 Tagen verkürzt worden. Zuvor hatten die Betroffenen ein halbes Jahr lang den Status. Die Entscheidung hatte teilweise heftige Kritik ausgelöst, Millionen Deutsche waren davon betroffen.

Aktuelle Ergänzung: Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften

Nach der vielen Kritik, hat das RKI seine Empfehlung jetzt noch einmal ergänzt: Der verkürzte Genesenenstatus gilt nur für Ungeimpfte. "Diese Vorgaben betreffen ausschließlich vor und nach der durchgemachten Infektion nicht geimpfte Personen", heißt es auf der Internetseite des RKI. Geimpfte Personen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, gelten also wieder sechs Monate als genesen.

Erneute Änderung sorgt für Kritik

Dass der Genesenenstatus erneut eigenmächtig vom RKI angepasst wurde, sorgt wieder für Kritik. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte in einer Pressekonferenz am Dienstagmittag zu Corona-Lockerungen für den Freistaat, dass es da an einer Führung der Bundesregierung fehle. "Das ist kaum darstellbar, wenn eine Behörde einseitig solche Entscheidungen trifft", kritisiert Söder.

Vergangene Woche hatte bereits ein Gericht in Bayern die RKI-Regelung kassiert: Die Verkürzung des Genesenenstatus war nach Ansicht des Verwaltungsgerichts in Ansbach in der jetzigen Form nicht zulässig.