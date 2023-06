Polizeieinsatz

vor 23 Min.

Mutmaßliche Geiselnahme in Dresden: Täter stürzt von Balkon und stirbt

In Dresden kam es am Freitagvormittag zu einer mutmaßlichen Geiselnahme. Der Täter stürzte vom Balkon und starb.

In einem Dresdner Hochhaus soll am Freitag ein Mann eine Frau als Geisel genommen haben. Beim Eintreffen der Polizei versuchte er flüchten ‒ und stürzte in die Tiefe.

Von Victoria Schmitz Artikel anhören Shape