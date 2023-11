Polizei-Großeinsatz im Jobcenter: Gab es eine Geiselnahme?

In einem Jobcenter in Niedersachsen läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die Hintergründe sind noch unklar, Anwohner berichten von einer Geiselnahme.

In einem Jobcenter im niedersächsischen Lehrte in der Nähe von Hannover kam es am Donnerstagmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. Wie die Hannoversche Allgemeine berichtet, sind mehr als 30 Einsatzkräfte vor Ort. Es handle sich laut einer Polizei-Sprecherin um eine "Bedrohungslage". Polizisten bringen Menschen aus dem Gebäude. Anwohner würden von einer Geiselnahme sprechen, was die Sprecherin weder bestätigte noch dementierte.

Inzwischen ist das Gebäude weiträumig abgeriegelt. Die Polizei ruft auf X dazu auf, den Bereich zu meiden. Die Hintergründe sind bislang unbekannt. Ein Tatverdächtiger ist laut der Hannoverschen Allgemeinen inzwischen festgenommen worden. Es sei allerdings noch unklar, ob es weitere Tatbeteiligte gebe. Deshalb werde die Suche nach weiteren Verdächtigen fortgesetzt. "Wir haben keine Informationen, dass Personen zu Schaden gekommen sind", so ein Polizeisprecher. (AZ)