Geisterfahrer auf der A38: Schwerer Unfall fordert drei Todesopfer

Ein Geisterfahrer hat auf der A38 einen schweren Unfall verursacht. Drei Menschen starben. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt.

Ein schwerer Unfall auf der A38 hat am Dienstagnachmittag drei Menschen das Leben gekostet. Nahe Leinefelde kam es zu einem Frontalcrash, in dem ein Geisterfahrer verwickelt war. Die Autobahn ist in beide Richtung komplett gesperrt.

Geisterfahrer auf A38: Drei Tote bei schwerem Unfall

Laut Angaben der Polizei war gegen 14.05 Uhr ein Mann mit seinem Mitsubishi falsch auf die Autobahn abgebogen. In der Folge war er als Geisterfahrer auf der A38 zwischen Breitenworbis und Leinefelde-Worbis. Auf der Strecke kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Mercedes.

Warum der Geisterfahrer auf der Autobahn zwischen Leipzig und Göttingen in der falschen Richtung unterwegs war, war zunächst unklar.

A38 in beide Richtungen gesperrt

Der Geisterfahrer und zwei Personen, die im Mercedes saßen, starben bei dem frontalen Zusammenstoß. Die Polizei sperrte die A38 in beide Richtungen. Es wurden Umleitungen eingerichtet. Über die Dauer der Vollsperrung war zunächst nichts bekannt.

