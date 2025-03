Geisterfahrer-Unfall auf der Autobahn A6 fordert zwei Todesopfer

Ein schwerer Unfall hat sich auf der Autobahn A6 nordwestlich von Heilbronn ereignet: Ein 78-jähriger Autofahrer fuhr in falscher Richtung auf die Fahrbahn in Richtung Mannheim auf und kollidierte anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Der Geisterfahrer sowie der 45-jährige Fahrer des anderen Wagens starben noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen.

Geisterfahrer-Crash auf der A6: Frontalzusammenstoß mit tödlichen Folgen

Im weiteren Verlauf des tödlichen Unfalls konnte ein Autofahrer mit Wohnwagen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, die Insassen wurden lediglich leicht verletzt. Auch ein Lkw-Fahrer war in den Unfall verwickelt und erlitt den Angaben zufolge ebenfalls leichte Verletzungen.

Die genaue Unfallursache und die Hintergründe der Falschfahrt sind derzeit noch unklar. Die Autobahn A6 wurde in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Anschlussstellen Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) für mehrere Stunden gesperrt.

Die Bild zitiert einen Polizeisprecher mit den Worten: „Gegen 14.15 Uhr fuhr ein Peugeot (...) an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn. Dabei stieß er zuerst mit einem Kia zusammen, der in Richtung Mannheim unterwegs war. Der rammte danach ein niederländisches Fahrzeug mit Wohnanhänger und schob dieses gegen einen Lkw.“

Geisterfahrer: Eine tödliche Gefahr auf Autobahnen und Straßen

Falschfahrten gehören zu den gefährlichsten Szenarien im Straßenverkehr. Oft sind Verwirrung, Orientierungsprobleme oder gesundheitliche Probleme die Ursache für solche folgenschweren Irrtümer.

Um das Risiko zu minimieren, auf einen Falschfahrer zu treffen, sollten Autofahrer stets auf Warnmeldungen im Radio achten, bei Verdacht auf eine Falschfahrt sofort die Polizei informieren und auf mehrspurigen Straßen möglichst auf der rechten Spur bleiben, um im Ernstfall schneller reagieren zu können.

