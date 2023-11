Geisterschiff strandet auf Insel Norderney

Ein altes, selbstgebautes Segelboot wurde auf der ostfriesischen Insel Norderney angespült. Der Skipper konnte sein Schiff wohl nicht mehr steuern.

Es sieht aus wie aus einem Film, das angespülte Geisterschiff am Weststrand der Insel Norderney. Rostig, braun und selbstgebaut ist das Segelboot, das am Montagsmorgen an der Küste strandete. Seitdem zieht es zahlreiche Neugierige und Schaulustige an. Das Rätsel um das Boot war schnell gelöst.

Polizeisprecherin Wiebke Baden sagt der Bild-Zeitung: "Wir haben mit dem Eigner gesprochen. Der Motor seines Bootes ist defekt und ein Anker nicht vorhanden. Momentan kommt er nicht ohne Weiteres weg." Es ist also anzunehmen, dass das Segelboot als Attraktion noch eine Weile am Strand liegen wird. Wie die Polizeisprecherin sagt, versucht der Skipper aktuell, das Schiff wieder seetüchtig zu kriegen.

Gestrandetes Segelboot auf Norderney ist aktuell nicht seetüchtig

Der Bootsführer selbst ist unverletzt - von seinem Schiff kann man kaum dasselbe sagen. Die Rede ist von einem Motorschaden. Außerdem sei kein Anker vorhanden, wie t-online berichtet. Es sei laut Polizei unklar, ob das Schiff absichtlich an der Küste strandete oder gegen den Willen des Skippers.

