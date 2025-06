Mehr Einkommensmillionäre - Hotspot im Hochtaunuskreis

Die Zahl der Einkommensmillionäre in Hessen ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel gestiegen. Im Hochtaunuskreis sind - bezogen auf die Einwohnerzahl - besonders viele von ihnen zu finden.

Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik wegen der langen Fristen zur Steuerveranlagung erst etwa dreieinhalb Jahre nach Ende eines Veranlagungsjahres verfügbar.

Nur jeder Tausendste ist Einkommensmillionär

Die Zahl der Einkommensmillionärinnen und -millionäre in Hessen steigerte sich 2021 im Vergleich zu 2020 nach Angaben des Statistischen Landesamtes um 21,3 Prozent auf 2.856. Damit machten sie nur 0,1 Prozent aller hessischen Steuerpflichten aus. Ihre Einkünfte lagen den Angaben zufolge bei 8,7 Milliarden Euro. Das waren 5,5 Prozent der hessischen Gesamteinkünfte.

Insgesamt gab es 2021 in Hessen laut den Statistikern rund 3,3 Millionen Lohn- und Einkommensteuerpflichtige mit Einkünften von 158,5 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte (53,1 Prozent) von ihnen hatte den Angaben zufolge Einkünfte bis zu 35.000 Euro.

Königstein beliebt bei Reichen

Die meisten Einkommensmillionäre in Landkreisen und kreisfreien Städten lebten 2021 im Hochtaunuskreis mit statistisch 18,5 von ihnen je 10.000 Einwohner. Mit großem Abstand folgten laut den Statistikern Frankfurt (8,2) und der Main-Taunus-Kreis (7,5). Bei den Gemeinden führte Königstein im Taunus mit 62,3 Einkommensmillionären je 10.000 Einwohner die hessische Statistik an.

Die reichsten Einkommensmillionäre auf Kreisebene lebten 2021 mit Einkünften von durchschnittlich 8,5 Millionen Euro demnach in der Landeshauptstadt Wiesbaden. Bei den Gemeinden waren die Einkommensmillionäre lediglich in Nidda in der Wetterau mit im Durchschnitt 9,8 Millionen Euro noch reicher.

Icon Vergrößern Die Einkünfte der Einkommensmillionärinnen und -millionäre in Hessen lagen 2021 bei 8,7 Milliarden Euro. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Icon Schließen Schließen Die Einkünfte der Einkommensmillionärinnen und -millionäre in Hessen lagen 2021 bei 8,7 Milliarden Euro. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa