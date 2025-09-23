Kinder unerwünscht: Mag Italien seine Bambini nicht mehr?

Italien galt einmal als das Land der großen Kinderliebe. Nun gibt es immer mehr Episoden, die an diesem Narrativ zweifeln lassen. Vor Tagen berichtete die Zeitung Il Gazzettino von einem besonders eklatanten Fall. 14 Kinder spielten kürzlich auf einem Platz der Insel Murano bei Venedig Fußball. Ein Anwohner fühlte sich gestört und meldete den Lärm der Polizei. Die kam, nahm die Personalien der Zwölf- bis 13-Jährigen auf und verhängte Bußgelder gegen die Familien. 50 Euro pro Kopf, zu zahlen innerhalb von 60 Tagen.

Die Bestrafung fußballspielender Kinder löste Empörung nicht nur bei den betroffenen Eltern, sondern in der Stadt und über ihre Grenzen hinaus aus. Stadtrat Marco Gasparinetti verurteilte den Fall und betonte die Unverhältnismäßigkeit der Strafe. „Taschendiebe? Drogendealer?“, schrieb Gasparinetti auf Facebook. Nein, kickende Kinder. Aus seiner Sicht wäre es „pädagogischer“ gewesen, die Kinder zur Beendigung des Spiels aufzufordern und das Verbot zu erklären, anstatt Geldstrafen zu verhängen.

Die Geburtenrate in Italien ist unterdurchschnittlich

„Solange es Kinder gibt, die in Venedig Fußballspielen, solange ist die Stadt am Leben“, protestierte Stadtpfarrer Roberto Donadoni und spielte auf den stetigen Bevölkerungsrückgang im historischen Zentrum an, in der heute nur noch rund 48.000 Menschen gemeldet sind. Italien hat ein großes demografisches Problem. Seit 2008 schrumpfte die Bevölkerung um rund 1,8 Millionen Menschen, die Geburtenrate liegt bei durchschnittlich 1,18 Kindern pro Frau. In Deutschland liegt die Quote bei 1,39, EU-weit bei 1,38 (2023).

Sogar aktive Fußballer und Kicker im Ruhestand meldeten sich angesichts des Vorfalls in Murano zu Wort. Ex-Venedig-Stürmer Joel Pohjanpalo meinte: „Venedig muss die Stadt der Kinder bleiben!“ Paolo Poggi, gebürtiger Venezianer und ehemaliger Serie-A-Star, sagte der Zeitung La Nuova Venezia: „Hoch leben die Kinder, die draußen spielen!“ Regeln müssten befolgt werden, aber auch gesunder Menschenverstand sei gefragt. 2019 verbot die Stadt Venedig das Ballspielen an einigen ausgewiesenen Orten mit Verweis auf „Gefahren oder Belästigung von Personen“. Die Regel gilt für Kinder ab zwölf Jahren.

Eltern der kleinen Fußballer legen sich mit der Stadt an

„Wir werden nicht bezahlen“, sagt Antonio Trampus, Vater eines der betroffenen Kinder. „Mein Sohn rief mich unter Tränen an. Die Polizei ließ nicht mit sich reden. Sie hätten uns Eltern anrufen und uns bitten können, unsere Kinder nach Hause zu bringen. Stattdessen schrieben sie sofort Namen und Adressen der Kinder auf“, schilderte Trampus in einem Interview. Die Geldstrafe kann sich auf bis zu 500 Euro erhöhen, wenn sie nicht innerhalb von 60 Tagen bezahlt wird. Trampus kündigte Beschwerde an, man wolle die Angelegenheit mit dem Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, persönlich besprechen.

Der Fall der bestraften Kinder von Venedig passt zu anderen Berichten über zunehmende Kinder-Feindlichkeit in Italien. So gab es in dem früher als besonders kinderfreundlich geltenden Land zuletzt mehrere Debatten über Restaurants und Strandanlagen, die Kinder aussperren. Ein Strandbad in Milano Marittima machte jüngst Schlagzeilen, weil es Kindern den Zutritt erst ab einem Alter von zehn Jahren erlaubte. Der Grund: Die Ruhe der anderen Gäste solle nicht gestört werden. Rechtlich gesehen ist die Weigerung, Kindern den Zutritt zu gestatten, in Italien illegal. Ohne einen berechtigten Grund, etwa die offensichtliche Trunkenheit eines Kunden, dürfen Restaurantbetreiber ihre Leistungen nicht verweigern, wenn der Kunde den verlangten Preis bezahlt. Einfach nur jung zu sein, ist demnach kein Verbrechen.