Maskierte überfallen und beschießen Geldtransporter in Köln

Mehrere Maskierte haben in Köln am Freitagmorgen einen Geldtransporter überfallen und beschossen. Jetzt fahndet die Polizei nach den Flüchtigen.

In Köln-Marienburg haben mehrere Maskierte am Freitagmorgen einen Geldtransporter überfallen und beschossen. Nach dem Vorfall seien am Tatort Patronenhülsen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher laut der Deutschen Presseagentur. Bei dem Vorfall wurde wohl niemand verletzt. Ob die Täter Beute machten, war zunächst unklar. Zuvor hatte Radio Köln berichtet.

Nach Geldtransporter-Überfall in Köln: Täter geflüchtet

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei bremsten die Unbekannten den Geldtransporter gegen 07.30 Uhr an der Kreuzung Militärringstraße/Konrad-Adenauer-Straße aus. Nachdem die Wachleute die Türen des Fahrzeugs nicht öffneten, sollen die Maskierten mehrmals auf den Transporter geschossen haben. Anschließend sollen die Unbekannten eines ihrer Autos, einen blauen Renault, angezündet und mit einem dunklen Mercedes Vito über die Konrad-Adenauer-Straße in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Polizei fahndete am Morgen großräumig nach den Tätern. Der Tatort wurde abgesperrt, die Spurensicherung war vor Ort.

Wegen des Einsatzes ist die Militärringstraße zwischen Oberländer Ufer und Zum Forstbotanischen Garten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das schreibt die Polizei auf Twitter. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.