Sichtbarkeit und Höhepunkt der Geminiden 2023: Wie sieht man die Sternschnuppen?

Die Sternschnuppen der Geminiden sind am Himmel zu sehen. Alle Informationen zur Sichtbarkeit der Geminiden, zum Termin und zum Höhepunkt der Sternschnuppen haben wir hier für Sie.

Wer eine Sternschnuppe sieht, kann sich etwas wünschen. Demzufolge dürfte es also keine bessere Möglichkeit geben, die eigenen Wünsche an das Universum zu richten als einen Sternschnuppenschauer: Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich eine Sternschnuppe zu erwischen.

Einen solchen Sternschnuppenschauer gibt es passenderweise in der Vorweihnachtszeit mit den Geminiden. Wann die Geminiden zu sehen sind, wann der Höhepunkt des Sternschnuppenschauers ist und wie Sie das kosmische Ereignis beobachten können, haben wir für Sie zusammengefasst.

Wann sind die Geminiden 2023 zu sehen?

Im Jahr 2023 kann der Meteorstrom der Geminiden vom 4. bis zum 20. Dezember beobachtet werden. Selbstverständlich unterscheidet sich die Sichtbarkeit des Sternschnuppenschauers innerhalb dieses Zeitraums, doch durch die große Anzahl der vorbeifliegenden Meteore von bis zu 150 Stück pro Stunde lässt sich mit Glück auch am Tag die ein oder andere Sternschnuppe erblicken.

Höhepunkt der Geminiden 2023: Wann sind die meisten Meteore am Himmel zu sehen?

Wenn Sie die Sternschnuppen gerne am Nachthimmel sehen möchten, dann haben Sie in der Nacht auf Donnerstag, den 14. Dezember 2023, die beste Gelegenheit dazu: Der sichtbare Höhepunkt der Geminiden fällt auf die Nacht vom 13. auf den 14. Dezember. Der tatsächliche Höhepunkt des Meteorstroms findet allerdings am Nachmittag des 14. Dezembers statt, also bei Tag - da ist es schwierig, die Geminiden zu erspähen. Wenn also im Höchstfall 150 Meteore in der Stunde über den Himmel rasen, ist das in Deutschland nur schwer zu erkennen.

Sichtbarkeit der Geminiden 2023: Wann kann man die Sternschnuppen am besten sehen?

Störte am Tag das Licht der Sonne die Sichtbarkeit der Geminiden am Himmel, nimmt der noch recht volle Mond diese Rolle in der Nacht ein. Das Mondlicht ist so hell, dass man Schwierigkeiten haben könnte, die Sternschnuppen zu sehen. Der BR empfiehlt, am Mittwoch und Donnerstag zwischen 20 und 22 Uhr den Himmel abzusuchen, da dann die Helligkeit des Mondes noch nicht allzu störend sei. Allerdings müsste auch das Wetter mitspielen - bei einem bewölkten Himmel bringen auch die besten Lichtverhältnisse wenig.

Wo kann man die Geminiden 2023 am Himmel finden?

Wer sich mit Sternbildern auskennt, muss nur nach dem Zwillingssternbild Ausschau halten, denn dort scheinen die Sternschnuppen zu entspringen: "Gemini" ist lateinisch für Zwillinge, wodurch sich die Bezeichnung als "Geminiden" auch erklären lässt. Grob gesagt kann, sobald es dunkel geworden ist, der Blick gen Osten gerichtet werden. Mit etwas Glück kann man dort den Sternschnuppenschauer der Geminiden am Firmament ausmachen, insofern Wetterverhältnisse und Dunkelheit nicht einen Strich durch die Rechnung machen.

Wer allerdings die idealen Bedingungen vorfindet und rund um das Sternbild der Zwillinge den Blick über den Himmel schweifen lässt, der könnte die ein oder andere Sternschnuppe über den Nachthimmel huschen sehen.

(AZ)