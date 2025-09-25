Sichtbarkeit und Höhepunkt der Geminiden 2025: Wie sieht man die Sternschnuppen?

Wer eine Sternschnuppe sieht, kann sich etwas wünschen. Demzufolge dürfte es also keine bessere Möglichkeit geben, die eigenen Wünsche an das Universum zu richten als einen Sternschnuppenschauer: Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich eine Sternschnuppe zu erwischen.

Einen solchen Sternschnuppenschauer gibt es passenderweise in der Vorweihnachtszeit mit den Geminiden. Wann die Geminiden zu sehen sind, wann der Höhepunkt des Sternschnuppenschauers ist und wie Sie das kosmische Ereignis beobachten können, haben wir für Sie zusammengefasst.

Wann sind die Geminiden 2025 zu sehen?

Im Jahr 2025 kann der Meteorstrom der Geminiden vom 7. bis zum 17. Dezember beobachtet werden. Selbstverständlich unterscheidet sich die Sichtbarkeit des Sternschnuppenschauers innerhalb dieses Zeitraums. In vergangenen Jahren wurden zeitweise zwischen 150 und 200 Meteore pro Stunde registriert. Bei klarem Himmel lassen sich die Sternschnuppen bereits nach Einbruch der Dunkelheit beobachten, mit der besten Sichtbarkeit rund um Mitternacht. Da die Temperaturen in dieser Jahreszeit oft niedrig sind, empfiehlt es sich, warme Kleidung zu tragen oder Decken mitzubringen.

Höhepunkt der Geminiden 2025: Wann sind die meisten Meteore am Himmel zu sehen?

Wenn Sie die Sternschnuppen gerne am Nachthimmel sehen wollen, dann haben Sie in der Nacht vom Samstag, dem 13. Dezember 2025 auf Sonntag, den 14. Dezember 2025, die beste Gelegenheit dazu: Der sichtbare Höhepunkt der Geminiden fällt also wie im letzten Jahr auf die Nacht vom 13. auf 14. Dezember.

Ab 18 Uhr erscheint das Sternbild Zwilling am nordöstlichen Horizont und bewegt sich im Laufe der Nacht in Richtung Osten. Gegen Mitternacht erreicht es seine höchste Position am süd-südöstlichen Himmel, bevor es bis zum Morgengrauen weiter nach Westen wandert. Um etwa sieben Uhr morgens wird es nahe des westlichen Horizonts zu sehen sein, kurz bevor die Sonne rund eine Stunde später aufgeht. Bei klarem Himmel bieten sich die ganze Nacht über gute Beobachtungsmöglichkeiten für die Geminiden.

Sichtbarkeit der Geminiden 2025: Wann kann man die Sternschnuppen am besten sehen?

Störte am Tag das Licht der Sonne die Sichtbarkeit der Geminiden am Himmel, nimmt der noch recht volle Mond diese Rolle in der Nacht ein. Das Mondlicht ist so hell, dass man Schwierigkeiten haben könnte, die Sternschnuppen zu sehen. Allerdings muss auch immer das Wetter mitspielen - bei einem bewölkten Himmel bringen auch die besten Lichtverhältnisse wenig.

Wo kann man die Geminiden 2025 am Himmel finden?

Wer sich mit Sternbildern auskennt, muss nur nach dem Zwillingssternbild Ausschau halten, denn dort scheinen die Sternschnuppen zu entspringen: "Gemini" ist lateinisch für Zwillinge, wodurch sich die Bezeichnung als "Geminiden" auch erklären lässt. Grob gesagt kann, sobald es dunkel geworden ist, der Blick gen Osten gerichtet werden. Mit etwas Glück kann man dort den Sternschnuppenschauer der Geminiden am Firmament ausmachen, insofern Wetterverhältnisse und Dunkelheit nicht einen Strich durch die Rechnung machen.

Wer allerdings die idealen Bedingungen vorfindet und rund um das Sternbild der Zwillinge den Blick über den Himmel schweifen lässt, der könnte die ein oder andere Sternschnuppe über den Nachthimmel huschen sehen.