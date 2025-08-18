Letzte Sommerpause: Wann geht der Podcast "Gemischtes Hack" weiter?

"Gemischtes Hack", einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, geht in die Sommerpause: Die Folge vom 25. Juni wird für viele Wochen die letzte sein, in der sich Comedian Felix Lobrecht und Moderator Tommi Schmitt unterhalten. Sonst erscheint "Gemischtes Hack" einmal pro Woche, immer mittwochs, und das extrem erfolgreich: Laut Spotify belegten Schmitt und Lobrecht 2024 unter allen Talk-Podcasts auf Spotify, gemessen an den gestreamten Stunden, den zweiten Platz – weltweit. Nur der amerikanische Podcaster Joe Rogan wird noch mehr angehört.

2025 geht „Gemischtes Hack“ zum letzten Mal in die Sommerpause

In den nächsten Wochen werden die vielen Hack-Hörerinnen und -Hörer nun auf ihren Podcast verzichten müssen. Was ihnen dabei aber helfen dürfte: Es ist die letzte richtige Sommerpause. Denn ab 2026 pausiert der Podcast nicht mehr vollständig: Stattdessen erscheinen im Sommer zehn Spezialfolgen, wie die Moderatoren in der Folge „Hack sendet durch“ vom 11. Juni bekanntgaben. Die einzelnen Sommer-Folgen werde dann jeweils nur einer der beiden bestreiten. Die Podcast-Community spekuliert auf der Plattform Reddit darüber, dass sich die Moderatoren dann jeweils Gäste einladen könnten – wie genau die Folgen inhaltlich aussehen werden, dazu äußerten sich Schmitt und Lobrecht bisher nicht. Bereits einige Folgen zuvor hatten sie verkündet, ihren Vertrag mit Spotify verlängert zu haben: Damit geht der Podcast mindestens bis 2027 weiter.

Gemischtes Hack nach der Sommerpause: Diese Änderungen gab es vergangenes Jahr

Seit Herbst 2024 ist „Gemischtes Hack“ als Video-Podcast verfügbar: Es gibt die Möglichkeit, die Moderatoren in der Spotify-App zusätzlich zum Audiostream im Video zu sehen – wer möchte, kann den Podcast aber wie auch bisher nur auf der Tonspur hören. Außerdem ist der Podcast, der bis dahin ausschließlich auf Spotify erschien, seitdem auch auf anderen Plattformen abrufbar – das gilt wiederum nur für die reine Audio-Version. Spotify änderte damit seine Strategie: Lange war Gemischtes Hack – wie auch Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz – ein „Spotify Exclusive“-Podcast, der nur auf der eigenen Plattform gehört werden konnte. Sowohl „Gemischtes Hack“ als auch „Fest und Flauschig“ sind seit Herbst 2024 aber auch außerhalb von Spotify zu hören. Der Konzern setzt darauf, so eine größere Reichweite und damit mehr Werbeerlöse zu generieren.

Wie lange dauert die Sommerpause von Gemischtes Hack?

"Gemischtes Hack" gibt es schon seit 2017, seit 2019 erscheint der Podcast unter dem Dach von Spotify. Auch in den vergangenen Jahren legten Lobrecht und Schmitt jeweils eine Sommerpause ein – das Rückkehrdatum verkündeten sie in der Regel erst während der Pause über ihre Social-Media-Kanäle. In den vergangenen vier Jahren dauerte die Sommerpause zwischen elf und 13 Wochen:

2024 dauerte die Sommerpause vom 19. Juni bis zum 18. September (13 Wochen)

2023 dauerte die Sommerpause vom 28. Juni bis zum 13. September (11 Wochen)

2022 dauerte die Sommerpause vom 22. Juni bis zum 7. September (11 Wochen)

2021 dauerte die Sommerpause vom 9. Juni bis zum 1. September (12 Wochen)

Wie lange die Sommerpause 2025 dauern soll, ist noch offen. Die Moderatoren erklärten nur, dass es „im September“ weitergehen werde. Bei elf Wochen Pause wären Lobrecht und Schmitt am 10. September zurück – bei 13 Wochen erst am 24. September.