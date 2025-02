Flugzeug verschwindet über Alaska vom Radar - zehn Menschen an Bord

Über Alaska ist ein Flieger der Bering Air während des Fluges vom Radar verschwunden. Das berichten mehrere Medien. Zehn Personen sollen an Bord der Maschine gewesen sein, neun Passagiere sowie ein Pilot. Das Flugzeug war demnach unterwegs von Unalakleet nach Nome (Luftlinie ca. 234 Kilometer). Die staatliche Polizeibehörde sei am Donnerstag um 16 Uhr (Ortszeit) über das Verschwinden eines „überfälligen Flugzeugs“ informiert worden, hieß es in einer Einsatzmeldung der Alaska State Troopers.

Cessna Grand Caravan über Alaska vom Radar verschwunden

Bei dem vermissten Flieger soll es sich um eine Cessna Grand Caravan gehandelt haben.

Icon Vergrößern Dieses Modell einer Cessna Grand Caravan ist während eines Fluges über Alaska vom Radar verschwunden. Foto: Falk Dambowsky, dpa/DLR Icon Schließen Schließen Dieses Modell einer Cessna Grand Caravan ist während eines Fluges über Alaska vom Radar verschwunden. Foto: Falk Dambowsky, dpa/DLR

Derzeit werde daran gearbeitet, die letzten Koordinaten des Flugzeugs zu ermitteln. Allerdings erschweren wohl die schlechten Wetterbedingungen derzeit die Suche aus der Luft, hieß es. Die freiwillige Feuerwehr in Nome teilte mit: „Wir führen von Nome und White Mountain aus eine aktive Bodensuche durch.“ Die US-Küstenwache und die US-Luftwaffe seien zu Hilfe gekommen und hätten Flüge geplant, um das Gebiet auszukundschaften und zu versuchen, das vermisste Flugzeug zu orten, teilte die Feuerwehr mit.

Genauer Standort des verschwundenen Flugzeugs über Alaska unbekannt

„Der genaue Standort des Flugzeugs ist noch unbekannt. Wir weiten unsere Suchbemühungen auf so viele Straßen wie möglich aus, bis wir das Flugzeug gefunden haben“, schrieb die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bitten die Öffentlichkeit aufgrund des Wetters und der Sicherheitsbedenken keine individuellen Suchtrupps zu bilden. Aktuell herrschen in der Gegend um Nome Schneetreiben und Temperaturen um -12 Grad Celsius.

Cessna Caravan verschwindet kurz vor Küste

Beim letzten Kontakt soll der Pilot der Maschine der Flugsicherung in Anchorage mitgeteilt haben, dass er bis zur Landefreigabe eine Warteschleife fliegen wolle, berichtet die Bild. Sie soll bei ihrem Verschwinden etwa 19 Kilometer von der Küste entfernt gewesen sein.

Flugzeug-Unglücke häufen sich derzeit weltweit

Derzeit häufen sich Unglücke mit Flugzeugen. So stürzte vor wenigen Tagen ein Rettungsflugzeug über Philadelphia ab. Dabei starben sieben Menschen, viele weitere verletzten sich. Nur wenige Tage zuvor ist ein Passagiermaschine der Fluggesellschaft American Airlines in Washington mit 64 Menschen an Bord mit einem Black-Hawk-Militärhubschrauber mit drei Besatzungsmitgliedern kollidiert. Dutzende Menschen starben dabei. Im Dezember ist in Kasachstan ein aserbaidschanisches Passagierflugzeug mit 67 Menschen an Bord abgestürzt. Im November verunglückte ein DHL-Frachtfluchtzeug über Vilnius. Dabei kam eine Person ums Leben.