Swiatek mit Machtdemonstration ins Finale von Bad Homburg

Die fünfmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Iga Swiatek steht im Endspiel der Bad Homburg Open. Die Polin gewann im Halbfinale gegen die Wimbledon-Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini aus Italien nach einer eindrucksvollen Vorstellung überraschend deutlich 6:1, 6:3.

Im Endspiel des Tennisturniers trifft die frühere Weltranglistenerste auf die an Nummer eins gesetzte Jessica Pegula aus den USA oder die Tschechin Linda Noskova.

Das top besetzte WTA-Event in Bad Homburg ist mit gut einer Million US-Dollar dotiert und die Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon, der am Montag beginnt. Die einzigen beiden deutschen Spielerinnen im Einzel im Hauptfeld, Tatjana Maria und Laura Siegemund, waren schon in der ersten Runde ausgeschieden.

