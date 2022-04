"Generation": Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer, Stream

Die Teen-Serie "Generation" ist bei RTL+ zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Zusätzlich haben wir einen Trailer für Sie.

In der Dramedy-Serie "Generation" verfolgt eine Gruppe junger Highschool-Schülerinnen und -Schüler das Motto "Jeder sollte so leben, wie er oder sie es für richtig hält". Mit ihrer modernen Einstellung treffen die Teenager jedoch gerade beim Thema Sexualität auf Unverständnis seitens der Bewohnerinnen und Bewohnern ihrer eher konservativen Heimatstadt.

"Generation" oder auch "Genera+ion" feierte am 11. März 2021 Premiere bei HBO Max in den USA. Nun sind die Teenager auch in Deutschland zu sehen - seit April 2022.

Sie möchten mehr über die Dramedy-Serie erfahren? Seit wann und wo läuft "Generation" in Deutschland? Wie viele Folgen gibt es? Und welche Schauspieler sind im Cast? In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Außerdem haben wir am Ende einen Trailer für Sie.

Start: Seit wann ist "Generation" bei RTL+ zu sehen?

Die US-amerikanische Serie "Generation" läuft seit 12. April 2022 im deutschen Stream. Anschauen können Sie die Folgen der ersten Staffel bei RTL+. Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das früher angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand 31.01.2022).

Wie viele Folgen hat die Serie "Generation"?

Das HBO-Original hat bisher eine Staffel mit acht Folgen. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Folgen der ersten Staffel "Generation" inklusive der englischen Folgentitel:

Folge 1: "Pilot" (12. April 2022)

Folge 2: "Dickscovery" (12. April 2022)

Folge 3: "Toasted" (12. April 2022)

Folge 4: "Pussy Power" (12. April 2022)

Folge 5: "Gays and Confused" (12. April 2022)

Folge 6: "The Wheels on the Bussy" (12. April 2022)

Folge 7: " Desert Island " (12. April 2022)

" (12. April 2022) Folge 8: "The last shall be first" (12. April 2022)

Im Herbst 2021 gab HBO bekannt, dass wohl keine Fortsetzung mit Staffel 2 erscheinen soll.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast bei "Generation"

Am ehesten kennt man vielleicht die Schauspielerinnen und Schauspieler Nathan Stewart-Jarrett aus "Misfits", Justice Smith aus "The Get Down" oder Martha Plimpton aus "The Blacklist", "Emergency Room" und "Law & Order". Doch welche Schauspieler sind noch im Cast? Hier finden Sie eine Übersicht über die Besetzung von "Generation":

Rolle Besetzung Arianna Nathanya Alexander Naomi Chloe East Ana Nava Mau Delilah Lukita Maxwell Greta Haley Sanchez Nathan Uly Schlesinger Sam Nathan Stewart-Jarrett Riley Chase Sui Wonders Chester Justice Smith Megan Martha Plimpton

Handlung: Worum geht es bei "Generation" auf RTL+?

Eine Clique junger Highschool-Schülerinnen und -Schülern versucht der Norm zu trotzen und ganz nach dem Motto "Jeder sollte so leben, wie er oder sie es für richtig hält" zu leben. Doch diese Lebenseinstellung kommt nicht bei jedem gut an, weshalb die Teenager der Generation Z öfters mal anecken. Gerade die Offenheit gegenüber dem Thema Sexualität ist in ihrer eher konservativen Heimatstadt nicht gern gesehen. Die Serie "Generation" zeigt, wie Jugendliche tradierte Konzepte wie Liebe und Familie auf den Kopf stellen.

Das Drehbuch der Dramedy-Serie basiert auf den Erlebnissen von Zelda Barnz, die sich mit 15 Jahren als bisexuell outete. Entwickelt wurde "Generation" von Serienschöpfer Daniel Barnz. Dieser schrieb die Geschichte gemeinsam mit seiner 18-jährigen Tochter Zelda Barnz.

Trailer zu "Generation"

Bisher gibt es noch keinen offiziellen Trailer auf deutsch. Damit Sie aber trotzdem schon einmal einen Eindruck der Serie bekommen können, haben wir hier die englische Version für Sie: