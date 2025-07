Hoher Meißner in Nordhessen ist tatsächlich niedriger

Der Hohe Meißner in Nordhessen ist neuen Erkenntnissen zufolge doch nicht ganz so hoch wie bisher angegeben. Genau genommen ist er etwa 3,5 Meter niedriger. Das bestätigte das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformationen (HLBG) auf Anfrage. Demnach ist der Berg nicht 753,6 Meter, sondern nur 750,2 Meter hoch. Zuvor hatte die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) berichtet.

Der Höhenunterschied ist nach Angaben des Deutschen Vereins für Vermessungswesen (DVW) Hessen auf unterschiedliche Messpunkte zurückzuführen. Der höhere Wert beinhalte auch die Höhe des «Trigonometrischen Punktes» - ein Sandsteinpfeiler, dessen Oberkante zur Messung herangezogen worden sei. In den Kartenblättern von 1968 und 1989 sei die Höhe des Berges inklusive der Höhe des Pfeilers von etwa 3,5 Metern eingetragen worden. Deshalb hatte der Hohe Meißner bislang offiziell eine Höhe von 753,6 oder sogar 754 Metern.

Karten sollen berichtigt werden

Die Geländehöhe liegt allerdings nur bei 750,2 Metern. Dies lasse sich auch durch LiDAR-Messdaten (Light Detection And Ranging) aus dem Winter 2022/23 bestätigen, teilte der DVW mit. Dabei werden Daten per Messung mit Laserstrahlen ermittelt. Eine Aktualisierung solle die Angabe in den Digitalen Topographischen Karten berichtigen, teilte ein Sprecher des HLBG mit.

Dennoch bleibt der Hohe Meißner der fünfthöchste Berg in Hessen. Der höchste Berg in Hessen ist die Wasserkuppe mit einer Höhe von 950 Metern.