Rätsel gelöst: Exakte Höhe von Hohem Meißner steht fest

Das Rätselraten um die Höhe des Hohen Meißner in Nordhessen hat ein Ende: Die exakte Höhe betrage 751,232 Meter. Damit sei das Mittelgebirge über einen Meter höher als zuletzt angenommen, sagte ein Pressesprecher vom Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformationen (HLBG) in Wiesbaden. Der Berg sei nun mit modernsten Methoden vermessen worden.

Lange Zeit war der Hohe Meißner offiziell 753,6 Meter hoch gewesen. Im vergangenen Juli meldete jedoch das HLBG, der Berg sei nur 750,2 Meter hoch. Der Grund für diesen Höhenunterschied waren unterschiedliche Messpunkte. Das Amt maß anschließend jedoch noch einmal nach, unter anderem mit Laser- und Satellitentechnik, sodass die Höhe jetzt endgültig feststeht. Der höchste Berg in Hessen ist die Wasserkuppe mit einer Höhe von 950 Metern.