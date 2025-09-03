Icon Menü
Geologie: Rätsel gelöst: Exakte Höhe von Hohem Meißner steht fest

Geologie

Rätsel gelöst: Exakte Höhe von Hohem Meißner steht fest

Mit moderner Technik ist das Mittelgebirge nun auf den Millimeter genau vermessen worden, dabei gab es eine kleine Überraschung.
Von dpa
    Jeder Millimeter zählt - auch für einen Berg.
    Jeder Millimeter zählt - auch für einen Berg. Foto: -/Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation/dpa

    Das Rätselraten um die Höhe des Hohen Meißner in Nordhessen hat ein Ende: Die exakte Höhe betrage 751,232 Meter. Damit sei das Mittelgebirge über einen Meter höher als zuletzt angenommen, sagte ein Pressesprecher vom Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformationen (HLBG) in Wiesbaden. Der Berg sei nun mit modernsten Methoden vermessen worden.

    Lange Zeit war der Hohe Meißner offiziell 753,6 Meter hoch gewesen. Im vergangenen Juli meldete jedoch das HLBG, der Berg sei nur 750,2 Meter hoch. Der Grund für diesen Höhenunterschied waren unterschiedliche Messpunkte. Das Amt maß anschließend jedoch noch einmal nach, unter anderem mit Laser- und Satellitentechnik, sodass die Höhe jetzt endgültig feststeht. Der höchste Berg in Hessen ist die Wasserkuppe mit einer Höhe von 950 Metern.

