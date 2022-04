Wieso Fahrzeuge der Bundeswehr Tiernamen tragen

Viele Fahrzeuge der Bundeswehr tragen Tiernamen. Wieso ist das eigentlich so? Das steckt hinter den Namen Gepard, Leopard, Biber, Marder und Co.

Dass die Fahrzeuge der Bundeswehr Tiernamen tragen, hat einen tieferen Grund. Jedes Fahrzeug trägt den Tiernamen, der am ehesten mit den Eigenschaften des jeweiligen Fahrzeugs übereinstimmt. Die Namen sollen also ausdrücken, was das jeweilige Gefährt auszeichent. Hier ist der Überblick über die Tiernamen bei der Bundeswehr.

Diese Tiernamen tragen die Fahrzeuge der Bundeswehr

Wiesel: Das kleine Tierchen gilt als flink und wendig. Eigenschaften, die die Bundeswehr auch dem sogenannten Kettenfahrzeug zuschreibt. Das Wiesel-Fahrzeug kann per Transporthubschrauber direkt an den Einsatzort gebracht werden.

Biber: Das ist ein Brückenlegepanzer. Er kann Gewässer überbrücken.

Dachs: Mit seinem Baggerarm kann sich der Dachs durch die Erde wühlen.

Leopard: Der erste Panzer der Bundeswehr, der nach einem Raubtier benannt wurde, ist der Kampfpanzer Leopard. Eingeführt wurde er 1965. Mittlerweile gibt es verschiedene Varianten des Leopard-Panzers. Der Leopard 2 wird auch "Raubtier auf Ketten" genannt.

Büffel: Der Büffel wurde auf Basis des Leopard 2 entwickelt. Er ist ein Kampfunterstützungsfahrzeug. Er kann Instandsetzungsarbeiten ausführen und etwa geschädigte Fahrzeuge aus dem Weg räumen.

Lesen Sie dazu auch

Flugabwehrpanzer Gepard wird an die Ukraine geliefert

Gepard: Dieser Panzer wird gerade viel diskutiert, wenn es um Waffenlieferungen in die Ukraine geht. Die Bundesregierung hat zugesagt, 50 Stück an die Ukraine zu liefern. Er ist ein Flugabwehrpanzer. Dank seines Radarsystems mit einer Reichweite von 15 Kilometern ist er autonom einsetzbar und allwetterfähig bei Tag und Nacht. Weil der Gepard so schnell und kraftvoll ist, benannte die Marine auch eine Schnellbootklasse nach ihm.

Marder: Weil er besonders flexibel ist, ist der Schützenpanzer der Bundeswehr nach den kleinen Tierchen benannt. Der Schützenpanzer kann mittels seiner Abwehrwaffen feindliche Infanterie, Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge bekämpfen. Er passt sich dem Gelände an, in dem gekämpft wird - wie auch das namensgebende Raubtier, das sich durch Gegenstände wie Kabel oder Dachisolierungen beißen kann.