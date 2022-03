Zwei Münchner nach Bootsunfall auf Gardasee zu Haftstrafen verurteilt

Zwei Münchener fahren im Sommer 2021 nachts mit ihrem Luxus-Motorboot über den Gardasee. Ein Zusammenprall mit einem Holzboot fordert zwei Todesopfer.

Es war vergangene Woche, als Enzo Garzarella im Gerichtssaal von Brescia schüchtern seinen Anwalt fragte: „Kann ich ihr die Kuverts geben?“ Natürlich, entgegnete Raimondo Dal Dosso. Garzarella ging also hinüber zur Frau des Münchners Patrick K. und übergab ihr zwei weiße Briefkuverts. Eines für sie und ihren Mann. Das andere Kuvert war für die Ehefrau des Eigentümers des Motorbootes bestimmt, mit dem die beiden Männer in der Nacht des 19. Juni auf dem Gardasee ein junges italienisches Liebespaar überfahren hatten. In das Kuvert hatte Garzarella ein Foto seines Sohnes Umberto gesteckt. Er wollte, dass die Ehefrauen und vielleicht auch die beiden Täter am Schmerz um den Verlust seines Sohnes Anteil haben.

Eine Nacht auf dem Gardasee endete für ein Paar tödlich

Es war eine Sommernacht, die romantisch begann und zum Albtraum wurde. Garzarellas Sohn Umberto schipperte mit seiner Freundin, der 25-jährigen Greta Nedrotti auf seinem Holzboot über den Gardasee, als die beiden Deutschen mit ihrem Luxusboot Riva Aquarama und nach einem alkoholreichen Abend angerast kamen. Der Aufprall war heftig, das war auf Überwachungskameras am Westufer zu sehen. Nach Untersuchungen der Gerichtsmedizin starb der 37-jährige Umberto sofort, Greta ertrank und wurde später in knapp Hundert Metern Tiefe von Tauchern entdeckt. Die Familien waren schockiert, sie trauern bis heute. Schockierend war auch, wie sich die Täter zunächst verhielten. Sie fuhren nach dem Aufprall einfach weiter. Nach einer Vernehmung am nächsten Tag reisten sie nach München zurück und schrieben später einen Brief, der den Zorn der Angehörigen nur noch verstärkte.

Raffaele Nedrotti und seine Frau Nadia, die Eltern der bei einem Bootsunfall auf dem Gardasee verstorbenen Greta Nedrotti, sprechen vor dem Gericht mit Medienvertretern. Foto: Johannes Neudecker, dpa

Am Montag fällte Richter Mauroernesto Macca nach nur fünf Monaten Prozess das Urteil. Patrick K. (52), der in der Unglücksnacht am Steuer der Riva Aquarama war, bekam vier Jahre und sechs Monate Haft wegen fahrlässiger Tötung. Er steht bereits seit Juli, als er sich in Folge eines internationalen Haftbefehls in einer Nacht- und Nebelaktion am Brenner stellte, im italienischen Modena unter Hausarrest. K. war an allen Prozesstagen im Gerichtssaal anwesend. In Abwesenheit verurteilt wurde der ebenfalls 52 Jahre alte Eigentümer des Motorbootes, der in der Unglücksnacht an Bord gedöst haben will. Richter Macca verurteilte ihn zu zwei Jahren und elf Monaten Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es wird erwartet, dass die Verteidiger in Berufung gehen. Dass der Eigentümer lange nicht vor Gericht zeigte, verletzte die Angehörigen.

Die Münchner Geschäftsleute fuhren 20 statt fünf Knoten

Der Hergang des Unfalls war bald nach dem Unglück geklärt. Offenbar sturzbetrunken bestiegen die beiden Geschäftsmänner aus Deutschland das Motorboot und fuhren kurz vor Mitternacht vom Abendessen in San Felice Del Benaco zurück nach Salò. Und das mit knapp 20 Knoten (40 km/h), erlaubt sind nachts fünf Knoten. Die beiden übersahen das beleuchtete Holzboot mit dem italienischen Liebespärchen und sagten bei der Vernehmung, sie hätten vielleicht ein Stück Treibholz gerammt. Ihr Motorboot wies erhebliche Beschädigungen auf. „Es bedarf schon sehr viel Uneinsichtigkeit und intellektueller Unaufrichtigkeit, um zu behaupten, dass man nicht bemerkt habe, dass man ein anderes Boot gerammt hat“, sagte Staatsanwältin Maria Cristina Bonomo. Was die Angehörigen besonders aufwühlte, war das zunächst oberflächliche Verhalten der beiden Deutschen. Auch in einem Brief vergangenen Sommer rechtfertigten sie sich weiter.

Eine Wende kam dann zu Prozessbeginn. Patrick K. ging nach der Sitzung auf die Angehörigen mit den Worten zu, es tue ihm „von Herzen Leid“. Auch er könne seit dem Unfall nicht mehr schlafen. Am 19. Dezember, Umbertos Geburtstag, nahm der Bootseigentümer dann die Einladung von Umbertos Vater Enzo an und besuchte mit dem Vater das Grab des Sohnes auf dem Friedhof in Salò. „Es war korrekt, dass er kam“, sagt Anwalt Raimondo Dal Dosso. Eine Stunde lang habe man gemeinsam getrauert. „Aber es gab keine Entschuldigung und keine Vergebung, man kann so etwas nicht in einem einstündigen Gespräch beilegen.“

Über das Urteil sagte Da Dosso, man sei zufrieden, dass die Verantwortung der beiden Deutschen für den Tod von Greta und Umberto heute anerkannt worden sei. Der Schmerz der Familien sei weiterhin groß. „Wir akzeptieren das Urteil, aber unsere Bestrafung hat am 19. Juni begonnen“, sagte Raffaele Nedrotti, Vater von Greta. „Wir haben ein Urteil für das ganze Leben bekommen, mein Mädchen ist nicht mehr da“, fügte er unter Tränen hinzu. Er wolle die Verurteilung nicht bewerten, sagte Enzo Garzarella. Das Gewissen der beiden Männer sei entscheidend. „Der Schmerz wird für mich genauso bleiben wie für sie.“