Verleihung der „German Petfluencer Awards“: Katzen-Profile im Rampenlicht

In Solingen werden am Abend die „German Petfluencer Awards“ verliehen, unter den Anwärtern sind ausschließlich Katzen-Profile. Im September wurden bereits die besten Hunde-Accounts prämiert. Laut Veranstalter gehe es darum, die besten, originellsten, kreativsten und unterhaltsamsten „Petfluencer“ im deutschsprachigen Raum auszuzeichnen.

Der Begriff „Petfluencer“ leitet sich vom englischen Wort für Haustier (“pet“) und der Bezeichnung Influencer ab. Es handelt sich demnach um Social-Media-Kanäle, die ihre Follower hauptsächlich am Leben ihrer Haustiere teilhaben lassen.

Petfluencer Awards: Seit 2021 auch Katzen-Profile dabei

Verliehen werden die Petfluencer Awards in fünf Kategorien, dieses Jahr neu dabei: Newcomer des Jahres. Welche Profile gewinnen, entscheidet eine sechsköpfige Fachjury - zumindest in vier von fünf Kategorien. Den Publikumspreis des Jahres vergeben Follower und Fans per Online-Voting. An den „German Petfluencer Awards“ können alle Petfluencer-Accounts mit Wohnsitz in Deutschland teilnehmen, die mindestens 5000 oder 10.000 Follower (Mindestfollowerzahl variiert je nach Kategorie) auf TikTok, Instagram oder YouTube haben oder einen Hunde-/Katzen-Blog oder Hunde-/Katzen-Podcast führen.

Seit 2019 werden die Awards verliehen. Damals konnten jedoch nur Hunde-Accounts teilnehmen. Nach einer Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, wurden 2021 das erste Mal auch Katzen-Profile ausgezeichnet. Im letzten Jahr feierten 280 Gästen die Award-Verleihung der Catfluencer - die sogenannte Cat Lounge.