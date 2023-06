Geld schenken zur Hochzeit: So finden Sie heraus, welcher Betrag passt

Sie sind zu einer Hochzeit eingeladen und wissen nicht, wie hoch Ihr Geldgeschenk ausfallen soll? Wir haben in diesem Artikel zusammengetragen, was Sie beim Schenken beachten sollten.

Kaum flattert die Einladung zu einer Hochzeit ins Haus, kommt neben der Kleiderwahl ein weitere, wichtige Frage auf: Welches Geschenk soll ich dem Brautpaar machen? Zu viel Grübeln muss man heutzutage nicht mehr, denn während es früher eher unüblich war, Geld zur Hochzeit zu schenken, kommt es inzwischen häufig vor, dass das Brautpaar bereits auf der Einladung vermerkt, dass es zur Feier Geldgeschenke bevorzugen würde. Meist will das Paar damit ein wenig "Startkapital" für die Flitterwochen gewinnen - oder die teils sehr hohen Kosten für die Hochzeit an sich abfedern.

Doch auch das Geldgeschenk bietet so manche Stolperfalle: Schließlich möchte niemand besonders knausrig wirken oder mit einer übermäßig hohen Summe unter den Gästen hervorstechen. Wir haben im folgenden Artikel zusammengefasst, welche Punkte Sie beachten sollten, um eine angemessene Höhe für ein Geldgeschenk zu finden und ob Sie 50 Euro, 100 Euro oder noch mehr schenken sollten.

Hochzeit: Höhe des Geldgeschenks herausfinden - Diese Fragen müssen Sie sich stellen

Wer darüber nachdenkt, wie hoch ein Geldgeschenk zu einer Hochzeit sein soll, sollte zunächst folgende Fragen für sich beantworten:

Wie nah stehe ich dem Brautpaar? In welchem Rahmen findet die Hochzeit statt? Wie ist es um meine finanziellen Mittel bestellt?

Wie nah man selbst dem Brautpaar steht ist vielleicht der wichtigste Punkt zu den Überlegungen, wie hoch ein Geldgeschenk bei einer Hochzeit sein sollte. Menschen, die das Brautpaar nicht näher kennen, wie beispielsweise Nachbarn, Bekannte, Kollegen oder Begleitungen anderer Gäste sind laut focus.de auf der sicheren Seite, wenn sie einen Betrag zwischen 30 und 50 Euro in Erwägung ziehen.

Ganz anders sieht es schon bei Freunden und guten Freunden des Brautpaars aus. Schließlich sind sie die Menschen, mit denen das Brautpaar neben der Familie die meiste Freizeit verbringt und oft über deren Sorgen und Nöte Bescheid wissen. Freunde bewegen sich was Geldgeschenke angeht - je nach Beziehung zum Brautpaar - um die 50 Euro und aufwärts. Die meisten Internet-Quellen sehen einen Betrag zwischen 50 und 100 Euro als angemessen an. In eine ähnliche Kategorie fallen "Freunde der Familie", wie beispielsweise Freunde der Eltern des Brautpaars, die Braut oder Bräutigam schon seit Kindertagen kennen. Weil die Beziehung zu den Beschenkten hier deutlich länger besteht, sollte ein Geldgeschenk etwa 100 Euro betragen.

Ist die Beziehung zu Braut oder Bräutigam familiärer Natur, wird noch einmal deutlich mehr geschenkt. Während Geschenke von Cousins und Cousinen bis 150 Euro erreichen können, bewegen sich Bruder und Schwester im Rahmen von 100 bis 300 Euro.

Die Eltern des Paares aber auch Patentanten und -onkel haben meist den größten Spielraum bei den Geschenken. Laut t-online.de schenken diese zwischen 100 und 500 Euro. "Je nach finanzieller Lage in der Familie können die Geldgeschenke sogar im vierstelligen Bereich liegen", heißt es auf dem Portal.

Geld schenken zur Hochzeit: Diese Punkte sollten Sie ebenfalls beachten

Wem es schwer fällt, die Beziehung zum Brautpaar genau zu definieren, dem kann Punkt 2 eine gute Hilfestellung sein. Denken Sie genau darüber nach, wo die Hochzeitsfeier stattfindet. Bezüglich der Kosten macht es für das Brautpaar einen großen Unterschied, ob die Hochzeit auf einem Schloss stattfindet oder die Party mit viel Eigenleistung im Vereinsheim ausgerichtet wird. Beide Varianten verursachen unterschiedliche Kosten pro Gast für das Brautpaar und sollten mit unterschiedlichen Geschenken bedacht werden. Eine Hochzeitslocation kann zudem sehr leicht zu einer Kostenfalle werden.

Sind Sie zur Feier eingeladen, sollte Ihr Geldgeschenk also mindestens die Kosten abdecken, die von Ihnen komsumierte Getränke und Speisen verursachen und noch ein Extra beinhalten - schließlich wollen Sie dem Brautpaar nicht nur die "Kosten erstatten", sondern am wichtigsten Tag des Lebens auch ein Geschenk machen.

Im Umkehrschluss sollten Sie aber auch Ihre eigene Situation bedenken. Befinden Sie sich in Studium oder Ausbildung oder sind aus welchen Gründen auch immer momentan finanziell nicht gut aufgestellt, ist es durchaus legitim das Geldgeschenk etwas kleiner ausfallen zu lassen. Bedenken Sie auch Kosten, die auf Sie selbst zukommen, um an der Hochzeit teilzunehmen. Haben Sie beispielsweise eine weite Anreise und müssen selbst für Übernachtungen aufkommen hat sicherlich jedes Brautpaar Verständnis, wenn Ihr Geldgeschenk nicht ganz so groß ausfällt, wie das der Verwandten, die vor Ort leben. In diesem Fall wird sich das Brautpaar voraussichtlich mehr über Ihre Anwesenheit und ein kleines, dafür aber kreatives oder persönliches Geschenk freuen.

