Wie auf dem Campus Galli ein Stück Mittelalter entsteht

Plus Ohne Strom und Maschinen wird bei Meßkirch in Baden-Württemberg ein Kloster gebaut. Wie es vorangeht und welche Tücken es gibt.

Ein Kloster bauen? Wer würde das in Deutschland heute noch tun, wo Mönche und Nonnen so selten geworden sind wie Nachwuchs im Priesterseminar? Im Wald bei Meßkirch indes läuft nun seit zehn Jahren das deutschlandweit einmalige Experiment einer lebendigen Archäologie: der Bau eines Klosters nur mit den Mitteln, die den Menschen vor 1200 Jahren zur Verfügung standen. Hier wird die Uhr aufs Frühmittelalter zurückgestellt. Maschinen und Strom sind tabu.

Nur der Zukunftsbahnhof Stuttgart 21 dürfte als Großbaustelle in Baden-Württemberg bekannter sein als das Langzeitprojekt Campus Galli, das den Namen eines Wandermönchs, des heiligen Gallus, trägt. Er brachte den christlichen Glauben in die Region, die Mittelalter-Handwerker sind auf einer anderen Mission: eine Zeitreise ins frühe 9. Jahrhundert wagen, die mehrere Jahrzehnte dauern kann und auf der – wie man volksphilosophisch sagt – der Weg das Ziel ist.