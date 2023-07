Gesellschaft

vor 31 Min.

"Das Internet ist für uns alle Neuland" – Merkel hat noch immer recht

Plus Zehn Jahre ist es her, dass die Ex-Kanzlerin diesen Satz sagte – und Häme kassierte. Dabei beweist der Zustand der Medien, der Debatten, der Gesellschaft das Gegenteil.

Von Wolfgang Schütz Artikel anhören Shape

Ja, lustig war das schon. Da hat zum Beispiel die dem Zeitgeist verbundenste Radiosendung des Bayerischen Rundfunks, der „Zündfunk“, gleich eine neue Rubrik eingeführt, in der sie fortan den „Fail of the Week“ im und über das Internet präsentierte. Ein herzhaftes „Das war idiotisch!“ zur Fehlleistung der Woche also, natürlich neudeutsch hier: „Bullshit“. Und den Anlass bildend wie die Erkennungseinspielung anführend war Angela Merkels Satz damals: „Das Internet ist für uns alle Neuland.“ Klar, hinter welchem Mond lebte, wer das 2013 noch sagte!?! All die Häme, die sich da über die offenbar doch lebensalltagsentrückte Kanzlerin ergoss …

Nun hat der „Zündfunk“ diese Rubrik nach genau zehn Jahren kürzlich eingestellt. Nicht weil es keinen Bullshit mehr gäbe, sondern weil in Zeiten, in denen sich sowieso ununterbrochen über alles Mögliche aufgeregt wird, und sei es nur das, worüber sich andere so aufregen, da brauche es das nun eigentlich nicht mehr. Schluss mit lustig irgendwie. Aber eigentlich sollte die Abbitte noch viel weitergehen. Denn all die, die damals ihren Spott mit Merkel trieben, könnte man inzwischen längst selbst mit Lust und Bitterkeit verhöhnen. Denn so zeitgeistig-getreu sie sich damals souverän vernetzt im World Wide Web sahen, so idiotisch mutet das aus heutiger Sicht an, da sich in immer noch weiter reichenden Schritten erweist, dass das Internet immer noch Neuland ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen