Deutschland nur Platz 16: Zum Heulen – die Nachbarn sind glücklicher!

Die Finnen sind die glücklichsten Menschen der Welt. Die Deutschen rutschen im Weltglücksbericht ab.

Was macht Menschen glücklich? Große Frage, viele Antworten. Dazu gleich noch mehr. Was jedenfalls meist nicht glücklich macht: Das Vergleichen, weil ja immer irgendjemand irgendetwas hat, das man selber auch gern hätte. Insofern kann ein Blick auf den Weltglücksbericht, der just zum internationalen Tags des Glücks veröffentlicht wurde, den Deutschen den Tag etwas vermiesen. Die Nachbarn nämlich sind glücklicher als wir – es ist doch zum Heulen! Niederländer, Österreicher, Schweizer, Luxemburger, Dänen, was haben die, was wir nicht haben? Und was bitteschön die Finnen? Seit sechs Jahren in Folge taumeln sie glückstrunken an der Spitze des Glücksberichts herum, können ihr "onni" – Glück auf Finnisch – kaum fassen. Liegt es am ständigen Saunen? Die Deutschen jedenfalls, zwei Plätze schlechter als im Vorjahr, befinden sich in Okay-Stimmung auf Rang 16.

Weltglücksbericht: Macht Geld doch glücklich?

Was also macht glücklich? Das Geld? Ähm, ja! Sogar mehr als bisher angenommen, wie wiederum eine neue Studie der Wissenschaftler Daniel Kahneman und Matthew Killingsworth ergab. Je reicher die Menschen, als umso glücklicher bezeichneten sie sich. Die 30 Prozent der Glücklichsten verdienten mehr als 100.000 Dollar pro Jahr. Was wiederum die anderen weniger Glücklichen nicht froh machen kann. Das nämlich ist wiederum ein Fazit vom Weltglücksbericht: Glücklicher sind die Menschen generell in Ländern, in denen Glück und Wohlbefinden möglichst gleichmäßig verteilt sind. Was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übrigens auch herausgefunden haben: Neben Freunden, Einkommen, Freiheit, macht unter anderem Großzügigkeit froh. Auch da sind die Finnen offenbar Spitze. In diesem Sinne: Das onni sei ihnen gegönnt.

