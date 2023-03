Ke Huy Quan hält mehr Veränderungen bei Oscars für möglich

Er ist in einer seiner Rollen als bester Nebendarsteller nominiert. Der gebürtige Vietnamese sieht auch darin ein positives Zeichen für "einschneidende Veränderungen" bei den Oscar-Veleihungen.

Schauspieler Ke Huy Quan (51) hat vor der diesjährigen Oscar-Verleihung die Nominierung asiatischer Darsteller in wichtigen Kategorien hervorgehoben. "Wenn so etwas passiert, bestärkt es mich nur in meinem Glauben, dass einschneidende Veränderungen möglich sind", sagte er in einem "People"-Interview. Der gebürtige Vietnamese ist für seine Rolle in dem Film "Everything Everywhere All at Once" als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert. Die Oscars werden am 12. März in Los Angeles verliehen.

Die Oscar-Nominierung sei für ihn aber auch besonders, weil "Everything Everywhere All at Once" zeitgleich mit "Die Fabelmans" von Regisseur Steven Spielberg nominiert sei. "Dieser Mann hat mein Leben verändert, als ich ein kleines Kind war - er hat mir nicht nur einen, sondern zwei großartige Filme geschenkt", sagte Quan und spielte damit "People" zufolge auf seine Rollen in "Die Goonies" und "Indiana Jones und der Tempel des Todes" an.

(dpa)