Wer ist der hässlichste Italiener?

Italien kultiviert das Schöne. Nur ein Dorf in der Nähe von Perugia spielt da nicht mit.

Italien gilt als das Land der Schönheit. "La bellezza" spielt für Italienerinnen und Italiener von Geburt an eine wichtige Rolle. Filme sind in Italien nicht "gut", sondern "schön", und sei der Inhalt auch noch so tragisch. Im Fernsehen wird ein Schönheitskult betrieben, der für fremde Augen verstörend sein kann. Auch Schönheitsoperationen, also das unbedingte Bedürfnis, einem Schönheitsideal zu entsprechen, bestimmen in Italien viele Gedanken und Gespräche.

Der "Club der Hässlichen" hat seinen Sitz in einem italienischen Dorf

In einem Dorf in den Marken haben sie diesem Kult den Kampf angesagt. Es ist wohl kein Zufall, dass der "Club der Hässlichen" seinen Sitz ausgerechnet in Italien hat, in Piobbico nördlich von Perugia. Seit Jahrzehnten haben sich viele der rund 2000 Bewohner und Bewohnerinnen dem Widerstand gegen den Schönheitskult verschrieben. "Hässlichkeit ist eine Tugend, Schönheit ist Sklaverei", so lautet das Vereinsmotto.

34.000 Mitglieder haben die "brutti" (die Hässlichen) auf der ganzen Welt. Einzige Aufnahme-Bedingung ist, die Ideale des Vereins mitzutragen, also den Schönheitskult der modernen Gesellschaft offenzulegen. Jeden September, beim dreitägigen "Festival der Hässlichkeit", wird auch ein "No-bel"-Preis vergeben, also ein Nicht-Schön-Preis.

Nur ein Versagen unserer Augen?

Zum hässlichsten Mann Italiens wurde erneut der 57-jährige Daniele Isabettini gewählt, der mit 28 Jahren einen schweren Unfall hatte und zahlreiche Gesichtsoperationen über sich ergehen lassen musste. In einer Arte-Dokumentation, die am Dienstag ausgestrahlt wird, sagt Isabettini: "Wenn mir jemand sagt, du bist hässlich, dann geht das bei mir bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus!"

Der Verein stellt sich in folkloristischer Manier auf die Seite der Menschen, die wegen ihres Aussehens benachteiligt werden. Seine Vision hat er auch auf T-Shirts drucken lassen. Dort heißt es beispielsweise: "Hässlichkeit ist nur ein Versagen unserer Augen."

Lesen Sie dazu auch