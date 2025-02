Lukratives Geschäft: Einbrecher stehlen goldene Toilette

Viele der größten kriminalistischen Mysterien drehen sich um gestohlenes Gold. Der Coupe Jules Rimet, mit dem bis 1970 der amtierende Fußball-Weltmeister geehrt wurde, wurde etwa gestohlen, von einem Hund wieder gefunden und schließlich eingeschmolzen. In Ingolstadt läuft seit kurzem der Prozess um den gestohlenen Manchinger Goldschatz, der bis heute nicht wieder aufgetaucht ist. Und auch in England dreht sich nun alles um ein Stück Gold der, nun ja, etwas anderen Art. Genauer gesagt geht es um eine voll funktionsfähige Toilette, die komplett aus 18-karätigem Gold besteht.

Das gute Stück war im Blenheim-Palast in Südengland aufbewahrt. Dort erblickte Winston Churchill einst das Licht der Welt, weswegen der stille Ort auch als „Churchills Goldenes Klo“ bezeichnet wird. Der ehemalige Staatschef saß aber nie auf der goldenen Schüssel: Bei der Toilette handelt es sich um ein Kunstwerk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelans, das den Namen „America“ trägt (hier darf sich jeder einen politischen Witz hinzudenken).

„Churchills goldenes Klo“: Die goldene Toilette wog 98 Kilogramm

Eben jenes Goldstück wurde am Morgen des 14. September 2019 von einer Gruppe Männer gestohlen. Der goldene Topf war zu jener Zeit Teil einer Kunstausstellung. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war eine Gruppe von fünf Männern mit zwei gestohlenen Autos brachial durch die verschlossenen Holztore auf das Schlossgelände gefahren. Danach brachen die Diebe in den Palast ein und rissen die Toilette aus der Wand. Sehr wahrscheinlich, so die Ermittler, sei das Gold-Klo in mehrere Teile zerschnitten worden, um das Gold leichter aufzuteilen und verkaufen zu können. Zugleich bringt Churchills goldener Thron ja auch sein Gewicht auf die Waage: 98 Kilogramm wog der Abort. Aufgetaucht ist er bis heute nicht mehr.

Vor dem Oxford Crown Court müssen sich nun drei Angeklagte behaupten. Einer soll an dem Einbruch und dem Diebstahl beteiligt gewesen sein, zwei weitere am Zerschneiden und Verkauf des Golds. Alle plädieren auf nicht schuldig. Hört sich nach einer längeren Sitzung an.