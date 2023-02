"Bist du trockener Alkoholiker?" Was Menschen, die keinen Alkohol trinken, zu hören bekommen

Immer mehr Menschen verzichten auf Alkohol. Sieben von ihnen aus unserer Region erzählen, warum – und was sie sich in ihrem Umfeld zuweilen anhören müssen.

Bier, Wein und Schnaps sind ungesund, das ist bekannt – trotzdem trinken die meisten Menschen oft, regelmäßig oder zumindest gelegentlich Alkohol. In manchen Gruppen wird der Exzess immer mehr, doch es gibt auch eine Gegenbewegung: Der Anteil derjenigen, die auf Alkohol verzichten, steigt.